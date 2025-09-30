Sesi abre semifinal com vitória sobre o Renasce Sorocaba

O Sesi Vôlei Bauru deu seu primeiro passo rumo à final do Campeonato Paulista 2025 com uma vitória por 3 sets a 0 sobre o Renasce Sorocaba (17x25; 26x28; 19x25). A partida foi disputada na noite dessa terça-feira (30), no Sesi Sorocaba, válida pelo Jogo 1 da semifinal do estadual.
Com a vitória, o Sesi Vôlei Bauru segue invicto, vencendo as oito partidas que disputou até o momento no Paulista. A partida valendo a classificação para a decisão será em Bauru, na Arena Paulo Skaf, na sexta-feira, 3, às 19h. Para avançar, o time bauruense precisa vencer novamente o adversário.
A entrada para o confronto valendo a vaga na decisão do estadual é totalmente gratuita, mas é necessário reservar o ingresso antecipadamente pelo sistema Meu Sesi. A reserva de ingressos será neste link.
Na outra semifinal, Osasco São Cristóvão Saúde e Paulistano Barueri se enfrentam pela vaga na final do Campeonato Paulista 2025. A equipe de Osasco se classificou com a segunda melhor campanha, enquanto o time de Barueri ficou em terceiro na fase classificatória.
Ao final da partida, Roslandy Acosta foi a maior pontuadora do Sesi Vôlei Bauru, com 15 pontos.
O jogo
No jogo 1 em busca da vaga na final do Paulista 2025, o Sesi Vôlei Bauru foi para a quadra com o seguinte time titular: Dani Lins, Diana, Kasiely, Acosta, Mayany, Bruna Moraes e Léia.
O primeiro set da semifinal começa equilibrado em Sorocaba, com o time da casa se recuperando rapidamente e forçando os saques, tomando a liderança inicial. O Sesi Vôlei Bauru retoma seu passe, e passa a pressionar nos bloqueios, pontuando quatro vezes no fundamento e abrindo 11 a 14 no primeiro tempo do Renasce Sorocaba. A equipe da casa conecta pontos em sequência no crescimento da defesa, mas vê o Sesi Vôlei Bauru novamente abrir na boa passagem de saque em 14 a 19, na segunda parada do time de Sorocaba. Mesmo com a parada, o time bauruense não perde o foco e com contra-ataque de Acosta, fecha em 17 a 25.
A segunda parcial é novamente equilibrada, com o Renasce Sorocaba tendo a primeira vantagem contando com os cinco erros do Sesi Vôlei Bauru para abrir 9 a 7 no primeiro tempo do time bauruense. A equipe de Bauru segue tendo mais erros e, convertendo os contra-ataques, o Renasce Sorocaba abre 19 a 15, mas vê o Sesi Vôlei Bauru encostar no 22 a 21 após sequência de contra-ataque, levando à parada do time da casa. O Renasce Sorocaba chega ao primeiro set point, mas em boa virada de bola e erro do time da casa, o Sesi Vôlei Bauru chega ao 24 a 25, e leva ao segundo pedido de tempo do time de Sorocaba. O set se estende, mas o time de Bauru fecha em ace de Acosta no 26 a 28.
O terceiro set começa com roteiro semelhante e o Renasce Sorocaba tem a primeira vantagem. As duas defesas passam a trabalhar e o set tem pontos mais longos, com o Sesi Vôlei Bauru tendo mais sucesso na definição e abrindo 13 a 16 na primeira parada do time de Sorocaba. Chegando na reta final, o Sesi Vôlei Bauru aumenta a produção nos contra-ataques, cresce no bloqueio e abre 16 a 21, no último pedido de tempo da equipe da casa. A equipe de Bauru mantém o controle na virada de bola e, em ponto de Kasiely, fecha no 19 a 25.