Rotary Club Bauru homenageia médico José Eduardo Marques

Em noite festiva realizada nesta segunda-feira (29), o Rotary Club de Bauru homenageou o médico José Eduardo Marques com o título de “Amigo do Ano”. A honraria reconhece não apenas a destacada trajetória profissional do homenageado, mas também sua atuação social em benefício da comunidade.

Criado em 1982, o título “Amigo do Ano” foi inspirado no Dia do Amigo e já foi concedido a diversos bauruenses ilustres ao longo das décadas. O primeiro agraciado com a homenagem foi o jornalista Luciano Dias Pires, e desde então, representantes dos mais diversos segmentos da sociedade já receberam o reconhecimento.

Na mesma solenidade, o empresário Urias Carlos Mandelli foi homenageado pelos 50 anos da Polimáquinas, empresa fundada por ele nos anos 1970. Reconhecida como referência no setor industrial, tanto no Brasil quanto no exterior, a empresa recebeu o Certificado de Empresa Cidadã, concedido pelo Rotary Club de Bauru.