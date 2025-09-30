Ellen Paglianti lança livro infantil sobre inclusão em Bauru

A escritora Ellen Paglianti lança, nesta terça (30), o livro "Amigos de Todos os Jeitos", voltado ao público infantil e com foco na inclusão de crianças e adolescentes com deficiência. O evento ocorre das 19h às 21h30, no Colégio Lancer, localizado na rua Sete de Setembro, 13-13. A atividade é aberta ao público.
A programação contará com cerimônia de abertura, apresentação teatral sobre inclusão e a presença de representantes da Prefeitura de Bauru. Segundo a autora, o aumento de diagnósticos relacionados à neurodivergência e outras deficiências evidencia a necessidade de preparar melhor os ambientes de convivência social. "Falta ainda um pouco de informação, de conhecimento e de mudança de mentalidade para moldar a cultura da inclusão", afirma Ellen.
Com linguagem simples e acessível, cada capítulo da obra aborda um tipo diferente de deficiência e traz sugestões sobre como conviver com as diferenças.
Um destaque do livro é o último capítulo, escrito por Sara, uma menina de nove anos com paralisia cerebral, moradora de Ribeirão Preto. Ellen conta que a pequena autora tratou do tema da inclusão sob seu ponto de vista. "Além de explicar um pouco sobre como a paralisia cerebral não a torna incapaz de nada", comenta.
O livro surgiu com o objetivo de promover a inclusão de crianças e adolescentes com deficiência nas escolas, no ambiente familiar e em outros espaços de convívio. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mais de 14 milhões de brasileiros com mais de dois anos possuem algum tipo de deficiência. Além disso, cerca de 2,4 mil pessoas são diagnosticadas com o Transtorno do Espectro Autista (TEA) por ano.