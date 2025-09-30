Ellen Paglianti lança livro infantil sobre inclusão em Bauru

A escritora Ellen Paglianti lança, nesta terça (30), o livro "Amigos de Todos os Jeitos", voltado ao público infantil e com foco na inclusão de crianças e adolescentes com deficiência. O evento ocorre das 19h às 21h30, no Colégio Lancer, localizado na rua Sete de Setembro, 13-13. A atividade é aberta ao público.

A programação contará com cerimônia de abertura, apresentação teatral sobre inclusão e a presença de representantes da Prefeitura de Bauru. Segundo a autora, o aumento de diagnósticos relacionados à neurodivergência e outras deficiências evidencia a necessidade de preparar melhor os ambientes de convivência social. "Falta ainda um pouco de informação, de conhecimento e de mudança de mentalidade para moldar a cultura da inclusão", afirma Ellen.

Com linguagem simples e acessível, cada capítulo da obra aborda um tipo diferente de deficiência e traz sugestões sobre como conviver com as diferenças.