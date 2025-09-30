30 de setembro de 2025
EM BAURU

'Soul Black' celebra a música negra no Sesc

Em outubro, o Sesc Bauru celebra a música negra com o especial 'Soul Black'. A programação que inclui shows e aulas abertas de dança. A abertura fica por conta da banda paulistana Caramelows, nesta quarta (1). Entre os destaques, um encontro de gerações com Tony Tornado. O Sesc - Aureliano Cardia, 6-71. Programação no QR Code.

