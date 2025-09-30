Rodrigo Marques estreia novo stand-up com humor afiado

Rodrigo Marques é, sem dúvida, um dos maiores humoristas do Brasil, reconhecido pela sua habilidade de transformar experiências cotidianas em comédia inteligente e provocadora. Com um estilo marcado pela franqueza e um vocabulário refinado, ele conquistou um público fiel e trará seu novo stand-up na próxima sexta-feira (3), em Bauru.
A partir das 21h, no Teatro Municipal Celina Lourdes Alves Neves, ele apresentará seu novo show "O Entusiasta", que promete explorar os instintos humanos de forma profunda, com uma crítica ácida às perspectivas sociais sobre os comportamentos mais primitivos.
Trata-se de uma inovação em relação a seus outros projetos como "O Problema É Meu" (2019), "O Inimigo do Nível" (2022), "Paz de Darwin" (2024) e "Estamos Vivos" (2025). Rodrigo continua sendo um dos principais influenciadores da comédia brasileira nas plataformas digitais, com seus vídeos no YouTube e redes sociais atraindo milhões de visualizações.
A apresentação terá duração de 90 minutos, com classificação de 16 anos.
SERVIÇO
Ingressos à venda pelo endereço www.vargasingressos.com.br ou na Wizard Idiomas América (avenida Nossa Senhora de Fátima, 18-49) e Flipper Lanches (rua Henrique Savi, 12-40). O Teatro Municipal fica na avenida Nações Unidas, 8-9.