Festa de São Francisco em Agudos terá quermesse e bênção

A festa em homenagem a São Francisco de Assis, considerado o santo protetor dos animais, tem início nesta quarta-feira (1), em Agudos (13 quilômetros de Bauru), e segue até sábado (4), dia em que ele é celebrado. A programação na Capela de São Francisco, que fica na rua Arsênio De Conti, nº 15, no Jardim Cruzeiro, inclui missas, celebrações, quermesse com shows e bênção de animais.

Nos dias 1 e 2, serão celebradas missas a partir das 19h30 em honra ao padroeiro. No dia 3, ocorre a celebração do trânsito de São Francisco, que marca o dia da morte do santo e convida os fiéis a relembrar os últimos momentos de Francisco com seus companheiros e o cortejo com seu corpo para o sepultamento.

No dia 4, às 16h, será realizada a bênção aos animais na Capela São Francisco de Assis, seguida de missa, às 19h, em comemoração ao dia do padroeiro. Nos dias 3 e 4, após as celebrações, haverá uma quermesse com barracas de bingo de frango assado e de bolo e também barraca da argola, com diversos prêmios.