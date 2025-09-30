Governo afirma que cumpre o Plano Diretor de Águas e faz mais

A Prefeitura de Bauru enviou manifestação ontem à noite na qual argumenta que o município cumpre o Plano Diretor de Águas (PDA), e ainda realiza obras que vão além do previsto no PDA. A manifestação vem na esteira da sessão da Câmara, na qual o vereador Eduardo Borgo (novo) pediu abertura de uma Comissão Processante contra a prefeita Suéllen Rosim (PSD) por descumprimento do Plano Diretor de Águas.

"Bauru enfrenta sucessivas crises de falta de água há mais de 15 anos. Alguns anos com crises bastante prolongadas, como em 2014, 2020 e 2024, devido ao volume menor de chuvas. O atual governo assumiu com quase 40% da população dependendo do Rio Batalha. Em quatro anos e meio, a dependência foi reduzida para 27%, com investimentos em oito novos poços, três reservatórios, interligações e setorizações. Regiões inteiras saíram da dependência do Rio Batalha, como a Vila Dutra e o Jardim Bela Vista. O Centro e a Zona Sul agora recebem água do Rio Batalha apenas como reforço, tendo como principal abastecimento os poços", informa a nota.

O governo municipal considera que ainda é necessário avançar mais, e neste ano foi lançado o Programa 'Água de Todos', que vai investir R$ 64,5 milhões em abastecimento de água. A dependência do Rio Batalha vai diminuir para 12,5%, retirando as regiões da Vila Falcão, Alto Paraíso, Vila Pacífico, Vila Industrial, entre outros, do abastecimento do Rio Batalha. Essas regiões passarão a ser abastecidas pela água que será produzida no Complexo de Poços de Val de Palmas.