Lula, em campanha para reeleição e passeador do tipo gastador, com grandes comitivas, não faz o dever de casa. A função do ministro Haddad é aumentar ou criar impostos. Mesmo com recordes de arrecadação, os gastos são maiores. Daí, para se safar, quer deturpar o objetivo do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

A pretensão de tributar os dividendos é a bitributação. Explico. As empresas, periodicamente, após quitar as despesas, inclusive impostos, parte do lucro, sob a forma de dividendos, remuneram os acionistas. Assim, imposto sobre dividendos é bitributação. Toda família corta gastos até caber na receita e o governo tem que agir assim - fazer o dever de casa.