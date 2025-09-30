Faltou combinar com o Hamas

Porém, sem combinar com os líderes do grupo terrorista do Hamas, esse plano consta: entrega dos reféns israelenses em 72 horas e a criação de uma força internacional de Paz, que seria comandado pelo ex-primeiro ministro britânico Tony Blair.

O presidente dos EUA, Donald Trump, com sua postura triunfal, e ao lado do primeiro-ministro de Israel, Benyamin Netanyahu, anunciaram nesta segunda-feira, 29, um plano com 20 pontos de cessar fogo em Gaza.

Também a reconstrução de Gaza, e de ajuda humanitária sob responsabilidade das Nações Unidas. E que os palestinos ainda vivos não precisariam deixar a Faixa de Gaza, hoje destruída... E se os líderes do Hamas aceitarem esse plano, para os que depuserem as armas seriam anistiados.

Caso contrário, com apoio dos EUA, essa guerra não teria seu fim...

Oxalá, esse plano não seja apenas mais um blefe da Casa Branca e de Netanyahu. Como não foi combinado com o Hamas, é um aviso que uma negativa deste grupo terrorista seria a senha para a destruição total da Gaza, e certamente expulsão dos palestinos... infelizmente...