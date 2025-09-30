Adeus, amigo Bonfim

Tive o privilégio de conhecer Bonfim José do Nascimento, uma criatura privilegiada, sempre calmo e educado, fala mansa. Conversava comigo sobre o jogo de domingo, as dificuldades, o juiz, o público. Na época, lateral esquerdo do E. C. Noroeste.

Humilde, carinhoso e ético. Nas longas travessias que o futebol deixa marca, Bonfim passava incólume, tranquilo e educado. Conhecia seu pedaço e por isso eu o respeitava, e muito. Sua educação o diferenciava dos outros colegas de profissão.

Meu aplauso sobre sua vida. Minha reverência por ser um grande marido e pai e um maravilhoso avô. Uma criatura especial e minha gratidão por conhecê-lo. Vai na paz! Apesar de não termos conversado esses longos anos, eu não esqueci você, meu grande amigo Bonfim José do Nascimento.