O futuro do atendimento com IA generativa: métricas e relações

Durante décadas, as empresas se orientaram por métricas como TMA (Tempo Médio de Atendimento) e NPS (Net Promoter Score) como se fossem bússolas infalíveis. A lógica era clara: reduzir tempo, aumentar satisfação, gerar escala. Mas essa lógica está em colapso. A IA generativa não apenas redesenha essas métricas, ela muda a forma como entendemos o que significa atender um cliente.

De acordo com a CallMiner, 87% dos líderes globais de contact center e experiência do cliente (CX) nos setores de serviços financeiros, saúde, varejo e tecnologia acreditam que implementar inteligência artificial generativa (IA) é essencial para suas equipes de atendimento ao cliente e CX, e 91% concordam que a IA ajudará a otimizar as estratégias de CX. Mas esse número não deve ser lido apenas como uma estatística, ele é um sinal de ruptura. O futuro não está "chegando", ele já está em construção no presente.

A questão que se impõe às empresas não é se as métricas tradicionais vão mudar, mas como vamos reinterpretá-las diante de um atendimento que passa a ser medido não só por rapidez, mas pela capacidade de antecipar necessidades, reduzir atrito e criar proximidade real com o cliente.