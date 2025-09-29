Homem pede comida, tentar furtar, agride idoso e é morto em Bauru

Um homem de 24 anos foi esfaqueado no abdômen, neste domingo (28), na Vila Giunta, em Bauru, após entrar em luta corporal com um idoso de 63 anos que havia lhe dado comida dentro da sua casa e tentar furtar o celular dele e R$ 10,00 em dinheiro. Ele não resistiu e morreu logo depois, próximo ao local. Com lesões pelo corpo, o idoso foi ouvido nesta segunda-feira (29) na 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru e responderá em liberdade.

A vítima foi encontrada por populares, por volta das 18h, caída na quadra 13 da rua Bernardino de Campos, com ferimento causado por arma branca. Com ela, havia R$ 39,00 e um celular. O óbito foi constatado por equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros e, como o homem não portava documentos, não foi possível sua identificação em um primeiro momento. A Polícia Científica foi acionada para a perícia e o corpo seguiu para o Instituto Médico Legal (IML) para exames.

Equipes da 3.ª DH iniciaram coleta de informações no local e, nesta segunda-feira, deram continuidade aos trabalhos e apuraram que a vítima era conhecida no bairro, vivia em situação de rua e costumava frequentar imóvel abandonado nas imediações. Lá, os policiais civis encontraram uma papeleta de atendimento do Cras em nome de V.G.P.S. e, inicialmente, aventaram a hipótese de que ele poderia ter sido morto após discussão com um homem que também ocupava a casa.