Homem pede comida, tentar furtar, agride idoso e é morto em Bauru

Um homem de 24 anos foi esfaqueado no abdômen, neste domingo (28), na Vila Giunta, em Bauru, após entrar em luta corporal com um idoso de 63 anos que havia lhe dado comida dentro da sua casa e tentar furtar o celular dele e R$ 10,00 em dinheiro. Ele não resistiu e morreu logo depois, próximo ao local. Com lesões pelo corpo, o idoso foi ouvido nesta segunda-feira (29) na 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru e responderá em liberdade.
A vítima foi encontrada por populares, por volta das 18h, caída na quadra 13 da rua Bernardino de Campos, com ferimento causado por arma branca. Com ela, havia R$ 39,00 e um celular. O óbito foi constatado por equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros e, como o homem não portava documentos, não foi possível sua identificação em um primeiro momento. A Polícia Científica foi acionada para a perícia e o corpo seguiu para o Instituto Médico Legal (IML) para exames.
Equipes da 3.ª DH iniciaram coleta de informações no local e, nesta segunda-feira, deram continuidade aos trabalhos e apuraram que a vítima era conhecida no bairro, vivia em situação de rua e costumava frequentar imóvel abandonado nas imediações. Lá, os policiais civis encontraram uma papeleta de atendimento do Cras em nome de V.G.P.S. e, inicialmente, aventaram a hipótese de que ele poderia ter sido morto após discussão com um homem que também ocupava a casa.
Porém, após novas diligências, as equipes descobriram que o jovem havia saído ferido de uma residência na mesma quadra onde foi encontrado. O morador, um idoso de 63 anos, estava com o olho roxo e tinha lesões recentes nos membros inferiores e superiores. Questionado, segundo a 3.ª DH, ele disse que costumava ajudar a vítima e que, na tarde de domingo, estava varrendo a casa quando a mesma parou no seu portão e lhe pediu comida, permitindo a sua entrada.
O idoso contou que serviu um prato a V.G.P.S. em um sofá que fica do lado de fora do imóvel e que ele lhe pediu água. De acordo com a versão dele, quando entrou para pegar a água, percebeu que o homem havia se apoderado do seu celular e de R$ 10,00 que estava dentro de uma caneca, entrando em luta corporal com ele. Em meio a uma sequência de agressões, o idoso declarou que pegou uma faca e desferiu um único golpe na barriga da vítima, que deixou o local.
Conforme a polícia, o morador também alegou que temia o retorno do jovem para se vingar e que não sabia que ele havia morrido. A faca usada por ele foi apreendida para pericia e o idoso foi conduzido ao IML para exame de corpo de delito. Por entender que não estavam presentes os requisitos para a prisão em flagrante dele, tendo em vista as lesões que ele apresentava, sua idade e a possibilidade de ter agido em legítima defesa, a Polícia Civil ouviu o suspeito e o liberou para que responda ao inquérito em liberdade.