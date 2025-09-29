Evento marca os 50 anos da Polimáquinas em Bauru

No último sábado, 27 de setembro, a Polimáquinas comemorou meio século de atuação no setor de máquinas de corte e solda para embalagens plásticas flexíveis. O evento foi realizado no Buffet Márcia & Marô, em Bauru, e reuniu colaboradores, familiares, sócios, aposentados e convidados, em uma celebração especial marcada pelo tema “Produtividade”.
Fundada em 1975, a Polimáquinas construiu uma trajetória sólida baseada em inovação, qualidade e excelência no atendimento. Hoje, é considerada líder de mercado na América Latina, com presença consolidada no Brasil e em países como Argentina, Peru, Equador, México, Colômbia, República Dominicana e Chile.
As máquinas fabricadas pela empresa atendem diversos segmentos, como supermercados, hortifruti, panificação, higiene pessoal e ração pet. Com uma média anual de 150 máquinas vendidas, a Polimáquinas atende desde pequenas empresas até grandes corporações, mantendo-se como referência em tecnologia e confiabilidade.
Atualmente, a empresa conta com cerca de 230 colaboradores e se destaca também por seu atendimento pós-venda e pelas certificações internacionais de qualidade e gestão ambiental, como a ISO 9001 e 14001.
A programação do evento foi cuidadosamente planejada para refletir os valores e a cultura da empresa. O dia começou com um café da manhã de recepção, seguido por momentos marcantes como o depoimento do fundador, Sr. Urias Mandelli, de 89 anos, que emocionou os presentes ao relembrar os primeiros passos da empresa.
A manhã contou ainda com uma palestra técnica ministrada pelo SENAI e, na sequência, uma palestra motivacional com foco em produtividade — tema central da celebração. O almoço de confraternização foi um dos pontos altos do evento, encerrando com a entrega de brindes e troféus em homenagem a colaboradores e aposentados.
Mais do que uma festa, o evento dos 50 anos reafirmou o compromisso da Polimáquinas com as pessoas que constroem diariamente sua história — uma história de tradição, inovação e olhar voltado para o futuro.
Fotos: Douglas Willian