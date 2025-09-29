Evento marca os 50 anos da Polimáquinas em Bauru

No último sábado, 27 de setembro, a Polimáquinas comemorou meio século de atuação no setor de máquinas de corte e solda para embalagens plásticas flexíveis. O evento foi realizado no Buffet Márcia & Marô, em Bauru, e reuniu colaboradores, familiares, sócios, aposentados e convidados, em uma celebração especial marcada pelo tema “Produtividade”.

Fundada em 1975, a Polimáquinas construiu uma trajetória sólida baseada em inovação, qualidade e excelência no atendimento. Hoje, é considerada líder de mercado na América Latina, com presença consolidada no Brasil e em países como Argentina, Peru, Equador, México, Colômbia, República Dominicana e Chile.

As máquinas fabricadas pela empresa atendem diversos segmentos, como supermercados, hortifruti, panificação, higiene pessoal e ração pet. Com uma média anual de 150 máquinas vendidas, a Polimáquinas atende desde pequenas empresas até grandes corporações, mantendo-se como referência em tecnologia e confiabilidade.