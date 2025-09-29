Mulher é presa em Bauru após matar marido com pedaço de espelho

Uma mulher de 26 anos foi presa em flagrante pela Polícia Militar (PM), neste final de semana, no Núcleo Habitacional Fortunato Rocha Lima, em Bauru, após desferir um golpe com pedaço de espelho na perna do seu companheiro, de 22 anos. Ele teve artéria perfurada e não resistiu. Em depoimento à polícia, a suspeita disse que, no momento do fato, era agredida e ameaçada de morte pela vítima e que os casos de violência eram frequentes.

O crime ocorreu no sábado (27), por volta das 22h30. De acordo com boletim de ocorrência (BO), a PM foi acionada pela equipe médica da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Bela Vista e, no local, deparou-se com P.H.G.L. já em óbito, com perfuração na coxa direita que atingiu a artéria femoral, causando intenso sangramento.

Os policiais foram até o endereço da vítima, onde uma familiar da autora contou que o casal estava brigando e que tentou intervir, sem sucesso. Segundo ela, em determinado momento, para se defender das agressões sofridas, a mulher pegou um pedaço do espelho que o companheiro havia quebrado e desferiu um golpe na perna dele.