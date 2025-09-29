Mulher é presa em Bauru após matar marido com pedaço de espelho

Uma mulher de 26 anos foi presa em flagrante pela Polícia Militar (PM), neste final de semana, no Núcleo Habitacional Fortunato Rocha Lima, em Bauru, após desferir um golpe com pedaço de espelho na perna do seu companheiro, de 22 anos. Ele teve artéria perfurada e não resistiu. Em depoimento à polícia, a suspeita disse que, no momento do fato, era agredida e ameaçada de morte pela vítima e que os casos de violência eram frequentes.
O crime ocorreu no sábado (27), por volta das 22h30. De acordo com boletim de ocorrência (BO), a PM foi acionada pela equipe médica da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Bela Vista e, no local, deparou-se com P.H.G.L. já em óbito, com perfuração na coxa direita que atingiu a artéria femoral, causando intenso sangramento.
Os policiais foram até o endereço da vítima, onde uma familiar da autora contou que o casal estava brigando e que tentou intervir, sem sucesso. Segundo ela, em determinado momento, para se defender das agressões sofridas, a mulher pegou um pedaço do espelho que o companheiro havia quebrado e desferiu um golpe na perna dele.
O homem foi levado à UPA por essa familiar da mulher dele, mas não resistiu. D.G.S. foi localizada na residência da mãe e presa em flagrante. Em depoimento, ela alegou que, durante uma discussão, teria sido agredida e ameaçada de morte pelo companheiro e acabou desferindo o golpe com pedaço de espelho para se defender.
Ela também afirmou que, ao perceber o volume de sangue, pediu socorro e foi auxiliada por familiares. A mulher foi autuada em flagrante pelo delegado plantonista por homicídio e permaneceu à disposição da Justiça, aguardando apresentação na audiência de custódia. O imóvel foi periciado e o caso será investigado pela Polícia Civil.