29 de setembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
OPORTUNIDADES

Emprega Bauru tem 198 vagas nesta semana

da Redação
| Tempo de leitura: 3 min
Facebook Whatsapp Twitter

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), informa sobre as 198 novas vagas de emprego da semana.

 Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pela Sedecon, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo endereço http://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/

O programa não aceita o envio de currículos por e-mail. Antes de registrar interesse na vaga, lembre-se de atualizar o cadastro e preencher todos os campos obrigatórios.

Os requisitos exigidos para o processo de seleção são preenchidos pelas empresas cadastradas na plataforma. Nesse sentido, tanto o processo seletivo quanto o retorno são de responsabilidade da empresa, devendo a mesma entrar em contato com o candidato que achar adequado para o cargo. As vagas são atualizadas semanalmente pela Sedecon no site da prefeitura. Consulte o link de perguntas frequentes https://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/faq.aspx.

 Advogado (a) – presencial - 5 vagas

Agente de portaria - 2 vagas

Agente de tráfego pago - 1 vaga

Ajudante geral - 3 vagas

Ajudante geral – jardineiro - 1 vaga

Analista Financeiro - 1 vaga

Assessor Contábil - 1 vaga

Assistente Comercial (SDR) - 1 vaga

Assistente de clínica - 1 vaga

Atendente - 3 vagas

Atendente barista - 6 vagas

Atendente de farmácia - 2 vagas

Atendente de loja - 1 vaga

Atendentes para sorveteria - 4 vagas

Auxiliar Comercial e Administrativo - 1 vaga

Auxiliar de cozinha - 1 vaga

Auxiliar de Escritório - 2 vagas

Auxiliar de infraestrutura - 1 vaga

Auxiliar de limpeza - 1 vaga

Auxiliar de logística - 4 vagas

Auxiliar de mecânico ar condicionado automotiva - 1 vaga

Auxiliar de Produção - 1 vaga

Auxiliar de Produção de móveis (juncador) - 1 vaga

Auxiliar de soldador/mig-mag (soldagem de alumínio) - 1 vaga

Auxiliar de vendas - 2 vagas

Auxiliar Jurídico (a) - 10 vagas

Auxiliar limpeza - 2 vagas

Auxiliar vendas - 1 vaga

Balconista - 3 vagas

Camareira - 4 vagas

Chapeiro - hamburgueria (noturno) - 2 vagas

Conferente - 10 vagas

Consultor (A/E) de vendas – Bauru Shopping - 3 vagas

Consultora de vendas/recepcionista - 2 vagas

Costureira interna - 1 vaga

Costureira (o)/tapeceira (o) de almofadas e estofados - 1 vaga

Cozinheira - 1 vaga

Educador social – SCFV - 1 vaga

Encarregado de obras - 1 vaga

Entregador autônomo - 10 vagas

Estágio - Escritório de Contabilidade – Bauru - 1 vaga

Estágio Administração/Processos Gerenciais/Gestão Comercial - 1 vaga

Estágio Ciência da Computação - 1 vaga

Estágio Ciências Contábeis – Fiscal - 1 vaga

Estágio Ciências da Computação/Sistemas de Informática/Técnico em Informática - 1 vaga

Estágio Logística/Administração - 1 vaga

Estágio Química/Engenharia Química - 1 vaga

Fisioterapeuta - 2 vagas

Fonoaudiólogo - 2 vagas

Gerente de quiosque - Bauru Shopping - 1 vaga

Instalador cortinas, persianas, toldos, pisos vinílicos - 1 vaga

Jovem Aprendiz - 36 vagas

Líder de logística - 2 vagas

Marceneiro/auxiliar de marceneiro - 1 vaga

Motorista - 1 vaga

Motorista - transporte escolar - 3 vagas

Oficial de manutenção civil – pintor - 3 vagas

Operador de carga e descarga - 5 vagas

Operador de extrusora (fabricação de mangueira) - 1 vaga

Pedreiro - 2 vagas

Pedreiro/acabador de piso/servente de obras - 3 vagas

Professor de Espanhol - 1 vaga

Representante Comercial externo – Bauru - 10 vagas

Roteirizador - 2 vagas

SDR/Assistente Comercial - 3 vagas

Setor de Produção - 1 vaga

Supervisor de logística - 1 vaga

Supervisor (a) de sorveteria - 1 vaga

Técnico de Segurança do Trabalho - 1 vaga

Técnico em Segurança do Trabalho - imediato Nexway (Ambev Agudos) - 1 vaga

Vendedor - 2 vagas

Vendedor loja plantas - 2 vagas

Vendedor/atendente - 1 vaga

Vendedor (a) interno - setor automotivo - 1 vaga

Vendedora - 1 vaga

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários