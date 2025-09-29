Emprega Bauru tem 198 vagas nesta semana

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), informa sobre as 198 novas vagas de emprego da semana.
Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pela Sedecon, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo endereço http://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/
O programa não aceita o envio de currículos por e-mail. Antes de registrar interesse na vaga, lembre-se de atualizar o cadastro e preencher todos os campos obrigatórios.
Os requisitos exigidos para o processo de seleção são preenchidos pelas empresas cadastradas na plataforma. Nesse sentido, tanto o processo seletivo quanto o retorno são de responsabilidade da empresa, devendo a mesma entrar em contato com o candidato que achar adequado para o cargo. As vagas são atualizadas semanalmente pela Sedecon no site da prefeitura. Consulte o link de perguntas frequentes https://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/faq.aspx.
Advogado (a) – presencial - 5 vagas
Agente de portaria - 2 vagas
Agente de tráfego pago - 1 vaga
Ajudante geral - 3 vagas
Ajudante geral – jardineiro - 1 vaga
Analista Financeiro - 1 vaga
Assessor Contábil - 1 vaga
Assistente Comercial (SDR) - 1 vaga
Assistente de clínica - 1 vaga
Atendente - 3 vagas
Atendente barista - 6 vagas
Atendente de farmácia - 2 vagas
Atendente de loja - 1 vaga
Atendentes para sorveteria - 4 vagas
Auxiliar Comercial e Administrativo - 1 vaga
Auxiliar de cozinha - 1 vaga
Auxiliar de Escritório - 2 vagas
Auxiliar de infraestrutura - 1 vaga
Auxiliar de limpeza - 1 vaga
Auxiliar de logística - 4 vagas
Auxiliar de mecânico ar condicionado automotiva - 1 vaga
Auxiliar de Produção - 1 vaga
Auxiliar de Produção de móveis (juncador) - 1 vaga
Auxiliar de soldador/mig-mag (soldagem de alumínio) - 1 vaga
Auxiliar de vendas - 2 vagas
Auxiliar Jurídico (a) - 10 vagas
Auxiliar limpeza - 2 vagas
Auxiliar vendas - 1 vaga
Balconista - 3 vagas
Camareira - 4 vagas
Chapeiro - hamburgueria (noturno) - 2 vagas
Conferente - 10 vagas
Consultor (A/E) de vendas – Bauru Shopping - 3 vagas
Consultora de vendas/recepcionista - 2 vagas
Costureira interna - 1 vaga
Costureira (o)/tapeceira (o) de almofadas e estofados - 1 vaga
Cozinheira - 1 vaga
Educador social – SCFV - 1 vaga
Encarregado de obras - 1 vaga
Entregador autônomo - 10 vagas
Estágio - Escritório de Contabilidade – Bauru - 1 vaga
Estágio Administração/Processos Gerenciais/Gestão Comercial - 1 vaga
Estágio Ciência da Computação - 1 vaga
Estágio Ciências Contábeis – Fiscal - 1 vaga
Estágio Ciências da Computação/Sistemas de Informática/Técnico em Informática - 1 vaga
Estágio Logística/Administração - 1 vaga
Estágio Química/Engenharia Química - 1 vaga
Fisioterapeuta - 2 vagas
Fonoaudiólogo - 2 vagas
Gerente de quiosque - Bauru Shopping - 1 vaga
Instalador cortinas, persianas, toldos, pisos vinílicos - 1 vaga
Jovem Aprendiz - 36 vagas
Líder de logística - 2 vagas
Marceneiro/auxiliar de marceneiro - 1 vaga
Motorista - 1 vaga
Motorista - transporte escolar - 3 vagas
Oficial de manutenção civil – pintor - 3 vagas
Operador de carga e descarga - 5 vagas
Operador de extrusora (fabricação de mangueira) - 1 vaga
Pedreiro - 2 vagas
Pedreiro/acabador de piso/servente de obras - 3 vagas
Professor de Espanhol - 1 vaga
Representante Comercial externo – Bauru - 10 vagas
Roteirizador - 2 vagas
SDR/Assistente Comercial - 3 vagas
Setor de Produção - 1 vaga
Supervisor de logística - 1 vaga
Supervisor (a) de sorveteria - 1 vaga
Técnico de Segurança do Trabalho - 1 vaga
Técnico em Segurança do Trabalho - imediato Nexway (Ambev Agudos) - 1 vaga
Vendedor - 2 vagas
Vendedor loja plantas - 2 vagas
Vendedor/atendente - 1 vaga
Vendedor (a) interno - setor automotivo - 1 vaga
Vendedora - 1 vaga