Incêndio atinge área de mata no Jardim Colonial em Bauru; VÍDEOS

O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil combatem, na tarde desta segunda-feira (29), um incêndio de grandes proporções em uma área de relevante interesse ecológico no Jardim Colonial, próximo à Floresta Urbana, em Bauru. Moradores das imediações tentam contribuir como podem.

Segundo a corporação, o helicóptero Águia da Polícia Militar foi acionado para ajudar no combate às chamas, que recomeçaram nesta segunda-feira após um foco já ter sido registrado no local no domingo (28).

Na última semana, entre os dias 21 e 27 de setembro, Bauru registrou o dobro de incêndios em áreas de mata em comparação com a semana anterior. Só no dia 21 (domingo), foram 67 focos em vegetação.