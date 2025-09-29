Incêndio atinge área de mata no Jardim Colonial em Bauru; VÍDEOS

O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil combatem, na tarde desta segunda-feira (29), um incêndio de grandes proporções em uma área de relevante interesse ecológico no Jardim Colonial, próximo à Floresta Urbana, em Bauru. Moradores das imediações tentam contribuir como podem.
Segundo a corporação, o helicóptero Águia da Polícia Militar foi acionado para ajudar no combate às chamas, que recomeçaram nesta segunda-feira após um foco já ter sido registrado no local no domingo (28).
Na última semana, entre os dias 21 e 27 de setembro, Bauru registrou o dobro de incêndios em áreas de mata em comparação com a semana anterior. Só no dia 21 (domingo), foram 67 focos em vegetação.
Neste mês de setembro, já são 178 ocorrências de incêndios em matas e áreas verdes. Em todo o mês de agosto, foram 190 registros.
O reflexo dessa onda de queimadas é visível no céu da cidade, tomado por fumaça que atinge praticamente todos os bairros, causando irritação nos olhos, nariz e garganta, além de sintomas como dor de cabeça, tontura e cansaço. Crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias são as mais afetadas.
Segundo reportagem do JC publicada na última sexta-feira (26), a situação é consequência de uma estiagem prolongada, que já dura quase 90 dias sem chuvas significativas na região. Além disso, as altas temperaturas e a baixa umidade relativa do ar, comuns nesta época do ano, tornam o ambiente ainda mais propenso a incêndios.
Especialistas explicam que essa combinação favorece a rápida propagação do fogo, especialmente em áreas com mato seco, resultando em colunas de fumaça que se espalham e atingem regiões urbanas.
A região de Bauru, inclusive, foi classificada em estado de alerta para risco de incêndios no mapa da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, conforme divulgado pelo JC neste domingo (28).
A pena para quem provoca incêndios em matas, campos e áreas de vegetação nativa é de 2 a 4 anos de prisão, segundo a Lei nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais).