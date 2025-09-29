Entidade de Bauru arrecada água para quem está sem

Voluntários da Casa da Sopa, entidade situada na Vila Dutra, iniciaram neste domingo (28) uma força-tarefa para arrecadar galões de água potável e distribuí-los a famílias de baixa renda que estão com as torneiras secas.

Esses moradores dependem exclusivamente do Rio Batalha, cujo nível de captação está perigosamente baixo: nesta segunda-feira (29), a régua da lagoa do Departamento de Água e Esgoto (DAE) marcava apenas 1,45 metro, bem abaixo dos 3,20 metros considerados ideais para abastecer cerca de 100 mil pessoas.

“Não dava mais para ver a população pedindo socorro, sem água”, afirma Rose Lopes, coordenadora da Casa da Sopa.