VEJA COMO AJUDAR

Entidade de Bauru arrecada água para quem está sem

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Os primeiros galões arrecadados pela campanha da Casa da Sopa
Voluntários da Casa da Sopa, entidade situada na Vila Dutra, iniciaram neste domingo (28) uma força-tarefa para arrecadar galões de água potável e distribuí-los a famílias de baixa renda que estão com as torneiras secas.

Esses moradores dependem exclusivamente do Rio Batalha, cujo nível de captação está perigosamente baixo: nesta segunda-feira (29), a régua da lagoa do Departamento de Água e Esgoto (DAE) marcava apenas 1,45 metro, bem abaixo dos 3,20 metros considerados ideais para abastecer cerca de 100 mil pessoas.

“Não dava mais para ver a população pedindo socorro, sem água”, afirma Rose Lopes, coordenadora da Casa da Sopa.

Segundo ela, os primeiros bairros atendidos com as doações são o Alto Paraíso, Vila Industrial, Ouro Verde, Santa Cecília e Terra Branca.

“Estamos direcionando água potável às famílias que realmente não têm condições de comprar. Contamos com a ajuda de toda a população para doar o que puder”, reforça Rose.

Sobre a Casa da Sopa

A entidade atende aproximadamente 850 famílias cadastradas e conta com o apoio de mais de 3 mil colaboradores, entre doadores e voluntários. Atualmente, são 35 voluntários diretos envolvidos nas ações da instituição.

Como ajudar

Quem quiser doar galões ou garrafas de água potável pode levá-los a um dos seguintes pontos de arrecadação:

Poletti Estacionamento e Lava Car – Rua Presidente Kennedy, 5-7, Centro

Caio Autopeças – Rua Júlio Prestes, 3-36, Centro

Angel Pijamas – Avenida do Hipódromo, 1-85, Carolina

Pão de Açúcar Estoril – Rua Azarias Leite, 19-40

Pão de Açúcar Altos da Cidade – Rua Araújo Leite, 22-50

Agro Ribeiro Rações – Rua Salvador Filardi, 4-79, Vila Souto.

Restaurante Maravilha – Rua Castro Alves, 5-63, Vila Souto

Também é possível contribuir com doações via Pix, utilizando a chave: 708.768.518-04. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp: (14) 99162-6811.

