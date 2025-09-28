De virada, Corinthians perde por 2 a 1 do Flamengo

Yuri Alberto passou por uma noite de muitas emoções, mas não teve um final feliz. Neste domingo, o Corinthians perdeu de virada para o Flamengo por 2 a 1, na Neo Química Arena, em compromisso válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O centroavante alvinegro perdeu um pênalti ao cobrar de cavadinha no primeiro tempo, mas abriu o placar para o Timão na etapa final. Pelo time carioca, Arrascaeta deixou tudo igual e, já no fim, Luiz Araújo completou a virada do Rubro-Negro.

Situação na tabela

O resultado foi péssimo para o Corinthians, que chegou à segunda derrota consecutiva no Brasileirão e permaneceu na 12ª colocação, com os mesmos 29 pontos do início da rodada. O Timão tem sete pontos a mais que o Juventude, que abre a zona de rebaixamento. Já o Flamengo aproveitou as derrotas de Palmeiras e Cruzeiro na rodada e alcançou os 54 pontos, abrindo vantagem na liderança de quatro pontos sobre o time mineiro e de cinco sobre o Verdão.

Corinthians: 12º colocado, com 29 pontos (sete vitórias, oito empates e dez derrotas)