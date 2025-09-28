Moradores de Bauru reclamam de cheiro de fumaça neste domingo

Moradores de diversos bairros de Bauru entraram em contato com a redação, na noite deste domingo (28), para reclamar do cheiro forte de fumaça na cidade. Em alguns pontos, era possível visualizar uma névoa branca no céu e algumas pessoas relataram desconforto respiratório.

O Corpo de Bombeiros informou que, no momento, atende apenas uma ocorrência de incêndio no município, em uma área de mata na Vila Aviação, no entroncamento entre as rodovias Marechal Rondon (SP-300) e Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), a Bauru-Jaú.

Neste domingo, a região de Bauru se encontrava em estado de alerta no mapa da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil para risco de incêndio. Para esta segunda-feira (29), a previsão é de que a região de Bauru entre em estado de emergência, segundo o mapa.