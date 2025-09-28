Palmeiras perde do Bahia por 1 a 0 e vê fim de série invicta

O Palmeiras perdeu sua invencibilidade de 11 jogos no Campeonato Brasileiro neste domingo com a derrota por 1 a 0 para o Bahia, pela 25ª rodada. Ademir saiu do banco de reservas e anotou o único gol do jogo, que aconteceu na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).
Situação na tabela
Com a derrota, o Palmeiras desperdiçou a chance de assumir a liderança do Brasileirão. Mais tarde, o Flamengo enfrenta o Corinthians e pode aumentar a distância na ponta. O Verdão permanece, portanto, em terceiro lugar, com 49 pontos.
Já o Bahia voltou a vencer depois de quatro jogos. Assim, o time comandado pelo técnico Rogério Ceni fica com 40 pontos e segue na sexta posição.
Resumo do jogo
BAHIA 1 X 0 PALMEIRAS
Competição: Campeonato Brasileiro (25ª rodada)
Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
Data: 28 de setembro de 2025 (domingo)
Horário: às 16 horas (de Brasília)
Cartões amarelos: Acevedo, Gilberto, Nestor e Ademir (Bahia); Giay e Flaco López (Palmeiras)
Cartões vermelhos: Nenhum
Arbitragem
Árbitro: Anderson Daronco (RS)
Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Michael Stanislau (RS)
VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
Gol
Ademir, aos 32' do 2°T (Bahia)
Palmeiras
Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez (Jefté); Lucas Evangelista (Aníbal Moreno), Emiliano Martínez, Andreas Pereira (Allan) e Felipe Anderson (Sosa); Flaco López e Vitor Roque (Facundo Torres).
Técnico: Abel Ferreira
Bahia
Ronaldo; Gilberto, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Nicolás Acevedo (Rezende), Nestor (Michel Araújo), Everton Ribeiro; Kayky (Ademir), Sanabria (Zé Guilherme) e Willian José (Tiago).
Técnico: Rogério Ceni
Como foi o jogo?
O Bahia teve uma jogada perigosa aos quatro minutos, quando Sanabria saiu em liberdade pela esquerda. Ele tentou avançar, mas foi desarmado por Giay. O Palmeiras saiu em contra-ataque, Felipe Anderson finalizou da entrada da área e obrigou Ronaldo a espalmar para fora. Por volta dos dez, Andreas cobrou escanteio fechado e Ronaldo tirou de soco. Três minutos depois, o Esquadrão conseguiu sua primeira finalização. Gilberto brigou pela bola, Willian José bateu cruzado e viu Weverton defender.
Com 20 minutos, o Bahia assustou. Sanabria tabelou com Willian José, que acionou Kayky. O atacante bateu cruzado para boa defesa de Weverton. Pouco depois, Flaco López bateu de longe, sem muito perigo. Aos 28, Luciano Juba cobrou falta, Gabriel Xavier cabeceou, mas para fora. Aos 45, o argentino tentou uma bicicleta e mandou perto da trave de Ronaldo.
Palmeiras ganha duas preocupações antes dos 30 minutos
O técnico Abel Ferreira precisou fazer duas mudanças forçadas no time. Evangelista e Piquerez saíram com dores na coxa direita e no joelho direito, respectivamente, aos 17 e aos 28 minutos. Assim, o Verdão "queimou" duas substituições para as entradas de Aníbal Moreno e Jefté.
A equipe da casa voltou pressionando o Palmeiras no segundo tempo e antes dos cinco minutos teve duas boas chances. Uma com Kayky, que furou, e outra com Everton Ribeiro, obrigando Weverton a fazer a defesa. Aos sete, Andreas cobrou falta de longe e mandou por cima do gol. Vitor Roque, aos 22, foi lançado no ataque e saiu cara a cara com o goleiro, que se antecipou.
Ademir decide para o Bahia
O Bahia abriu o placar aos 32 minutos, Ronaldo lançou Ademir no ataque, ele driblou Jefté, invadiu a área e bateu cruzado, acertando o ângulo de Weverton. Aos 40, o Palmeiras teve chance de empatar. Allan recebeu cruzamento de Giay e cabeceou próximo da trave. Nos segundos finais Ademir quase fez o segundo, mas mandou para fora, por pouco.
Próximos jogos
Bahia
Jogo: Botafogo x Bahia
Competição: Campeonato Brasileiro (26ª rodada)
Data e horário: 1° de outubro de 2025 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)
Palmeiras
Jogo: Palmeiras x Vasco
Competição: Campeonato Brasileiro (26ª rodada)
Data e horário: 1° de outubro de 2025 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)
Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)