Mulher é achada baleada ao lado do ex, que tinha faca no pescoço

Pirajuí - Uma mulher foi encontrada baleada ao lado do ex-companheiro, que tinha uma faca cravada no pescoço e outra no abdômen, no início da tarde deste domingo (28), em uma residência no Jardim Rinaldi, em Pirajuí (58 quilômetros de Bauru). Até a publicação desta reportagem, os dois seguiam internados em estado grave na Santa Casa da cidade, aguardando transferência para hospital na região.

De acordo com informações preliminares obtidas pela reportagem, a Polícia Militar (PM) foi acionada para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo e, no interior do imóvel, no chão da cozinha, deparou-se com a mulher atingida por disparo de arma de fogo na região do tórax e com o homem com as facas cravadas no pescoço e no abdômen.

Os dois foram socorridos inconscientes por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), em estado grave, e levados para a Santa Casa. A dinâmica dos fatos não foi esclarecida pela polícia. Equipe da Polícia Científica foi acionada para perícia na casa e a ocorrência deverá ser apresentada na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Bauru.