Homem com drogas recebia alerta por rádio HT quando foi abordado

São Manuel - Uma operação realizada pela Polícia Civil na Cohab do bairro Santa Mônica, em São Manuel (69 quilômetros de Bauru), resultou na prisão em flagrante de um jovem de 21 anos com sete porções de crack, 16 pinos com cocaína e uma porção de maconha, além de rádio transmissor e R$ 16,00 em dinheiro. No momento da abordagem, de acordo com boletim de ocorrência (BO), ele recebia alerta pelo equipamento dizendo: "estão chegando... a viatura está chegando".

O flagrante ocorreu nesta sexta-feira (26). Segundo o registro policial, o suspeito jogou uma sacola com as drogas no chão ao notar a chegada dos policiais, mas se manteve com o rádio transmissor, por onde uma pessoa não identificada lhe alertava sobre a presença das viaturas policiais. Ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas e ficou à disposição da Justiça na Cadeia Pública de Itatinga, aguardando a apresentação na audiência de custódia.

Outro caso

No mesmo bairro, de forma simultânea, equipes da Delegacia de São Manuel também apreenderam uma bolsa jogada no quintal de um imóvel abandonado onde havia 234 pinos com cocaína e 23 pedras de crack. O adolescente de 15 anos que estava com os entorpecentes, segundo a Polícia Civil, conseguiu fugir após pular muros de casas vizinhas. O caso segue sob investigação.