Apesar de nebulosidade, chance de chuva em Bauru é pequena

Mesmo com o céu encoberto em Bauru neste domingo (28), a chance de chuva é pequena, segundo alerta do Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet). A situação preocupa especialmente por conta do baixo nível da lagoa de captação do Rio Batalha, que segue em apenas 1,54 metro, mesmo após o intensificação do rodízio no abastecimento de água.

A medida mais rígida entrou em vigor na última sexta-feira (26), quando o Departamento de Água e Esgoto (DAE) passou a adotar uma nova estratégia: após fornecer água para uma das duas regiões afetadas pelo racionamento, a distribuição é suspensa por 10 horas, para permitir a recomposição do manancial e recarregar os níveis dos reservatórios.

Com isso, o sistema de rodízio, que antes alternava 24 horas com água e 24 horas sem, passou a funcionar em ciclos de 14 horas com abastecimento e 34 horas de interrupção para cada um dos dois grandes grupos de bairros.