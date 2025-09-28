Apesar de nebulosidade, chance de chuva em Bauru é pequena

Mesmo com o céu encoberto em Bauru neste domingo (28), a chance de chuva é pequena, segundo alerta do Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet). A situação preocupa especialmente por conta do baixo nível da lagoa de captação do Rio Batalha, que segue em apenas 1,54 metro, mesmo após o intensificação do rodízio no abastecimento de água.
A medida mais rígida entrou em vigor na última sexta-feira (26), quando o Departamento de Água e Esgoto (DAE) passou a adotar uma nova estratégia: após fornecer água para uma das duas regiões afetadas pelo racionamento, a distribuição é suspensa por 10 horas, para permitir a recomposição do manancial e recarregar os níveis dos reservatórios.
Com isso, o sistema de rodízio, que antes alternava 24 horas com água e 24 horas sem, passou a funcionar em ciclos de 14 horas com abastecimento e 34 horas de interrupção para cada um dos dois grandes grupos de bairros.
Cerca de 100 mil pessoas dependem diretamente do Rio Batalha, e a situação tem gerado transtornos. O JCNET recebeu, neste domingo (28), a reclamação de um morador do Jardim Solange, que aguarda um caminhão-pipa desde a última quinta-feira (25).
“Até este momento de domingo, não recebi. Água na torneira não chega. Tenho que lavar roupas na lavanderia. Está muito difícil a situação”, relatou o morador.
Para tentar amenizar o problema, o DAE informou que, a partir desta segunda-feira (29), a frota de caminhões-pipa será reforçada com mais cinco veículos, totalizando 16 — atualmente são 11, sendo seis do departamento e outros cinco já contratados.
De acordo com a Defesa Civil, a última chuva significativa na cidade foi registrada em 23 de junho, com um acumulado de aproximadamente 33 milímetros.
Já o IPMet informa que, apesar do aumento da nebulosidade, a previsão não indica chuva para Bauru nas próximas horas. A possibilidade de pancadas isoladas se restringe à região Oeste do Estado, incluindo municípios como Adamantina, Tupã e Dracena.
Para agravar a situação, os termômetros devem subir ainda mais nesta semana. A previsão indica temperaturas máximas entre 35 e 38 graus nos próximos dias — e, quanto mais calor, maior o consumo de água.