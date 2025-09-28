Nações fica rosa com o Circuito Mais Mulher em Bauru; VEJA FOTOS

A manhã deste domingo (28) foi marcada por um cenário diferente na avenida Nações Unidas, em Bauru: o rosa tomou conta da paisagem com a presença de mais de 3 mil participantes no Circuito Mais Mulher – São Paulo por Todas. O evento, exclusivo para mulheres, celebrou a vida, o bem-estar e a importância da atividade física para a saúde feminina.

Com largada no Parque Vitória Régia, o circuito contou com corrida de 5 km, corrida de 10 km e caminhada de 3 km, atraindo mulheres de todas as idades a partir de 15 anos. A prefeita Suéllen Rosim (PSD) participou da prova e destacou a relevância de ações que incentivem o autocuidado, o lazer e a autonomia feminina.

Promovido pela Secretaria de Estado de Esportes, com apoio da Prefeitura de Bauru, o evento vai além do esporte. O circuito também oferece ações voltadas à saúde, segurança, nutrição e acolhimento, fortalecendo redes de apoio e promovendo reflexões sobre o cotidiano das mulheres.