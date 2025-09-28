Cantora Denise Amaral lança clipe 'Os sonhos' em Bauru

A cantora bauruense Denise Amaral dá continuidade às comemorações pelos seus 40 anos de carreira com o lançamento oficial do clipe "Os sonhos", canção de autoria de Tatiana Calmon e João Biano. O evento acontece nesta segunda-feira (29), às 19h, no Teatro de Arena - Centro Cultural Carlos Fernandes de Paiva (avenida Nações Unidas, 8-9), com entrada gratuita, reunindo show ao vivo, exibição do clipe e uma conversa inspiradora sobre música e carreira artística.
Com roteiro e direção de Rene Lopez, direção de fotografia de Conrado Dacax, edição de Liene Saddi e produção de Paulo Maia, o clipe foi realizado com recursos públicos da Lei Paulo Gustavo. A música "Os sonhos" integra o álbum "Sem Limites" e o clipe tem cenas gravadas no coreto da Praça Rui Barbosa, no Centro de Bauru, um marco da cidade onde Denise construiu sua trajetória artística ao lado de dezenas de músicos, conquistando um público fiel e cativo. Lançado em 2022, o trabalho reúne 11 canções com toda a versatilidade da cantora.
"O clipe nasceu da canção, que nos lembra que sonhar é o primeiro passo para realizar", destaca Denise. E é ele, o clipe, que recria e materializa a trajetória de sucesso da artista de voz e presença marcantes. Sonhando e persistindo com disciplina, organização e boas parcerias de estrada, Denise Amaral reafirma a força da arte de cantar, atravessando gerações. No refrão, a essência da carreira de quatro décadas: "solto a voz e vivo".
Na noite de segunda (29), o músico Paulo Maia vai dividir o palco com Denise e também participará do bate-papo voltado ao público em geral e a estudantes da Divisão de Ensino de Artes da Secretaria de Cultura de Bauru. Na ocasião, ambos vão compartilhar reflexões e dicas sobre gestão da carreira artística, a partir de suas sólidas trajetórias.
Serviço
Lançamento do clipe musical "Os sonhos" - projeto financiado com recursos públicos de incentivo à Cultura pela lei Paulo Gustavo. Show com Denise Amaral e Paulo Maia bate-papo sobre música e carreira artística
Data: 29 de setembro de 2025. Horário e local: às 19h, Teatro de Arena - Centro Cultural Carlos Fernandes de Paiva (Avenida Nações Unidas, 08-09), em Bauru.