Construtora Dinâmica celebra 26 anos de trajetória em Bauru

Com mais de 40 empreendimentos entregues ao longo de duas décadas e meia, a Construtora Dinâmica comemorou, no dia 23 de setembro, mais um ano de história e tradição na cidade de Bauru. Mais do que prédios comerciais e residenciais, cada projeto representa histórias de famílias, conquistas pessoais e novos começos. Para a empresa, cada entrega é também um reencontro com a confiança dos clientes que escolheram a Dinâmica como parceira na realização de seus projetos de vida. "Buscamos construir relações que se renovam a cada obra finalizada. Ver uma família recebendo as chaves do seu novo apartamento ou ainda levar um produto de qualidade e alto padrão construtivo para um investidor, é o que dá sentido à nossa caminhada", destaca Ricardo Aragão Rocha Faria, arquiteto e diretor da Construtora Dinâmica.
Referência no setor da construção civil bauruense, a trajetória da empresa também reflete uma relação contínua com a cidade. Os empreendimentos acompanham a expansão urbana de Bauru e, em cada novo empreendimento, a construtora reafirma seu compromisso em contribuir para que a cidade cresça com um olhar constante para a qualidade de vida dos moradores. "Cada empreendimento representa um investimento direto na valorização da cidade, na geração de empregos e na dinamização da economia local. Nosso compromisso vai além da construção: buscamos sempre agregar qualidade de vida, modernidade e desenvolvimento sustentável à cidade", afirma Ricardo.
Entre os destaques mais recentes, estão o YVY, Next Lounge Home, Horizon Residencial e Residencial Parque Mirandela, projetos que traduzem a essência da Construtora Dinâmica ao unir localização privilegiada, inovação arquitetônica e soluções pensadas para o estilo de vida contemporâneo.
Os empreendimentos
No último dia 18, foi realizada a cerimônia de entrega do Horizon Residencial. A conclusão do projeto concretizou mais uma importante etapa na história da construtora. Para os clientes, foi o momento de ver transformado em realidade, o sonho de um novo lar.
Próximo ao local, as obras do YVY já começaram! O lançamento trouxe para Bauru uma tendência mundial do mercado imobiliário. Dividido em Home, Business e Mall, o projeto reúne uma proposta diferente para aqueles que buscam por um ponto de equilíbrio entre as diversas atividades diárias, em um único local. "Bauru já se mostrava pronta para receber um empreendimento com essas características, que propõem muito mais do que moradia: oferecem qualidade de vida, bem-estar e integração com a cidade", explica o arquiteto.