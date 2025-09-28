Construtora Dinâmica celebra 26 anos de trajetória em Bauru

Com mais de 40 empreendimentos entregues ao longo de duas décadas e meia, a Construtora Dinâmica comemorou, no dia 23 de setembro, mais um ano de história e tradição na cidade de Bauru. Mais do que prédios comerciais e residenciais, cada projeto representa histórias de famílias, conquistas pessoais e novos começos. Para a empresa, cada entrega é também um reencontro com a confiança dos clientes que escolheram a Dinâmica como parceira na realização de seus projetos de vida. "Buscamos construir relações que se renovam a cada obra finalizada. Ver uma família recebendo as chaves do seu novo apartamento ou ainda levar um produto de qualidade e alto padrão construtivo para um investidor, é o que dá sentido à nossa caminhada", destaca Ricardo Aragão Rocha Faria, arquiteto e diretor da Construtora Dinâmica.

Referência no setor da construção civil bauruense, a trajetória da empresa também reflete uma relação contínua com a cidade. Os empreendimentos acompanham a expansão urbana de Bauru e, em cada novo empreendimento, a construtora reafirma seu compromisso em contribuir para que a cidade cresça com um olhar constante para a qualidade de vida dos moradores. "Cada empreendimento representa um investimento direto na valorização da cidade, na geração de empregos e na dinamização da economia local. Nosso compromisso vai além da construção: buscamos sempre agregar qualidade de vida, modernidade e desenvolvimento sustentável à cidade", afirma Ricardo.

Entre os destaques mais recentes, estão o YVY, Next Lounge Home, Horizon Residencial e Residencial Parque Mirandela, projetos que traduzem a essência da Construtora Dinâmica ao unir localização privilegiada, inovação arquitetônica e soluções pensadas para o estilo de vida contemporâneo.