28 de setembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
BAURU

A inovação começa pelas pessoas

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Sara Hughes defendeu que tecnologia só gera resultados quando apoiada por uma cultura de aprendizagem contínua
Sara Hughes defendeu que tecnologia só gera resultados quando apoiada por uma cultura de aprendizagem contínua

A tecnologia pode acelerar mudanças, mas só as pessoas constroem o futuro. Esse foi um dos temas abordados pela Sara Hughes, CEO da Scaffold Education, durante o Business Innovation Day (BID), realizado em Bauru.

Com o tema "Caminhos da Inovação", Sara destacou que inovação exige coragem para desaprender, flexibilidade diante das mudanças e ambientes que permitam o erro como parte do aprendizado e melhorias. "A única coisa que torna todas as inovações possíveis é cuidar de gente. Tecnologia sem gente é nada", afirmou.

Segundo a executiva, muitas empresas ainda focam apenas em novas ferramentas e processos, esquecendo que o verdadeiro diferencial está em construir uma cultura de aprendizagem dentro das organizações. Esse movimento significa criar ambientes em que profissionais aprendem continuamente, compartilham conhecimento, testam ideias e encontram segurança para fazer perguntas, errar e transformar 'falhas' em oportunidades de crescimento.

Fundada em 2016, a Scaffold apoia organizações nesse caminho Essa combinação permite jornadas não lineares, com suporte constante. "Quando a organização investe em cultura de aprendizagem, ela garante inovação sustentável, fortalece pessoas e transforma resultados", disse Sara.

O alerta vai ao encontro das tendências globais apontadas no relatório de tendências 2025, apresentado pela futurista Amy Webb, que projeta uma transformação no papel de profissionais e empresas diante das novas tecnologias. Para Sara, investir apenas em tecnologia não garante resultados: "Sem intencionalidade e foco no desenvolvimento humano, o turnover aumenta e o retorno sobre investimento diminui", reforçou.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários