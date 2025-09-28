A inovação começa pelas pessoas

A tecnologia pode acelerar mudanças, mas só as pessoas constroem o futuro. Esse foi um dos temas abordados pela Sara Hughes, CEO da Scaffold Education, durante o Business Innovation Day (BID), realizado em Bauru.

Com o tema "Caminhos da Inovação", Sara destacou que inovação exige coragem para desaprender, flexibilidade diante das mudanças e ambientes que permitam o erro como parte do aprendizado e melhorias. "A única coisa que torna todas as inovações possíveis é cuidar de gente. Tecnologia sem gente é nada", afirmou.

Segundo a executiva, muitas empresas ainda focam apenas em novas ferramentas e processos, esquecendo que o verdadeiro diferencial está em construir uma cultura de aprendizagem dentro das organizações. Esse movimento significa criar ambientes em que profissionais aprendem continuamente, compartilham conhecimento, testam ideias e encontram segurança para fazer perguntas, errar e transformar 'falhas' em oportunidades de crescimento.