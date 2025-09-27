Mulher arremessada de carro em Bauru precisa de doação de sangue

A família de uma das mulheres arremessadas de um carro durante capotamento ocorrido na tarde do último domingo (21), no quilômetro 229 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), a Bauru-Jaú, em Bauru, está fazendo campanha de doação de sangue para a paciente, que segue internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Base (HB) de Bauru.

Os interessados em doar sangue, de qualquer tipo, precisam procurar o hospital, que fica na rua Monsenhor Claro, nº 8-88, Centro, e informar o nome de Denilza Pereira Dias. De acordo com familiares, informações podem ser obtidas pelo telefone (14) 3231-4770.

Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, Denilza estava em um Fiat Uno Mille com outros quatro adultos e um bebê de colo quando, por razões a serem esclarecidas, o condutor perdeu o controle da direção, derivou para além do acostamento e atravessou o canteiro.