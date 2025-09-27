Mulher arremessada de carro em Bauru precisa de doação de sangue

A família de uma das mulheres arremessadas de um carro durante capotamento ocorrido na tarde do último domingo (21), no quilômetro 229 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), a Bauru-Jaú, em Bauru, está fazendo campanha de doação de sangue para a paciente, que segue internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Base (HB) de Bauru.
Os interessados em doar sangue, de qualquer tipo, precisam procurar o hospital, que fica na rua Monsenhor Claro, nº 8-88, Centro, e informar o nome de Denilza Pereira Dias. De acordo com familiares, informações podem ser obtidas pelo telefone (14) 3231-4770.
Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, Denilza estava em um Fiat Uno Mille com outros quatro adultos e um bebê de colo quando, por razões a serem esclarecidas, o condutor perdeu o controle da direção, derivou para além do acostamento e atravessou o canteiro.
Na sequência, atingiu um poste de sinalização e capotou, parando na alça de acesso a um bairro. Denilza e outra mulher foram arremessadas para fora do veículo. A primeira, de 45 anos, foi socorrida com ferimentos graves, entubada e segue internada na UTI do HB.
Os outros quatro ocupantes do veículo - o condutor, dois passageiros e o bebê de colo, que não teve seu sexo divulgado, - foram socorridos com lesões leves. De acordo com o registro policial, o homem não era habilitado e recusou-se a fazer teste do bafômetro.
Ele foi apresentado no plantão policial e, com base em relatório apresentado pelos policiais rodoviários, foi autuado em flagrante pelos crimes de embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, permanecendo à disposição da Justiça.