Chico da Tiana apresenta stand-up 'Cê Falô, Tá Falido' em Bauru

O caipira "Chico da Tiana", criação do comediante Cleber Rosa, estreia o stand-up "Cê Falô, Tá Falido!" no dia 10 de outubro (sexta-feira), às 19h30, no Teatro Municipal 'Celina Lourdes de Alves Neves', em Bauru. A apresentação possui classificação livre e os ingressos já estão à venda em megabilheteria.com ou na Loja Roth (av. Getúlio Vargas, 2-10).

O humorista, que já esteve no município em 2024, reúne novas piadas, fofocas e causos do Interior, contados com seu jeito único e bem-humorado, informa o produtor cultural Wagner Ferreira, da Ferreira Eventos Culturais, realizadora do evento.

"O espetáculo é interativo, com um humor simples, sem palavrão, mas que faz o público se identificar", destaca Wagner. O stand-up "Cê Falô, Tá Falido!" está em circuito nacional e será apresentado pela primeira vez em Bauru.