JCNET - Sampi Bauru
NO TEATRO

Chico da Tiana apresenta stand-up 'Cê Falô, Tá Falido' em Bauru

Por Cássia Peres | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Cleber Rosa, intérprete de Chico da Tiana, já esteve em Bauru em 2024
O caipira "Chico da Tiana", criação do comediante Cleber Rosa, estreia o stand-up "Cê Falô, Tá Falido!" no dia 10 de outubro (sexta-feira), às 19h30, no Teatro Municipal 'Celina Lourdes de Alves Neves', em Bauru. A apresentação possui classificação livre e os ingressos já estão à venda em megabilheteria.com ou na Loja Roth (av. Getúlio Vargas, 2-10).

O humorista, que já esteve no município em 2024, reúne novas piadas, fofocas e causos do Interior, contados com seu jeito único e bem-humorado, informa o produtor cultural Wagner Ferreira, da Ferreira Eventos Culturais, realizadora do evento.

"O espetáculo é interativo, com um humor simples, sem palavrão, mas que faz o público se identificar", destaca Wagner. O stand-up "Cê Falô, Tá Falido!" está em circuito nacional e será apresentado pela primeira vez em Bauru.

Chico da Tiana é um dos personagens de maior sucesso na Internet e em shows ao vivo de Cleber Rosa, que se tornou conhecido pela sua página na Internet "Reclamação do Dia" e outras interpretações.

O produtor revela que o comediante é um "parceiro de longa data" e, sempre que vem à cidade, é por meio de um convite da Ferreira Eventos Culturais. O evento também conta com apoio de Intercity Bauru, Social Bauru, Pizza 430 Napoletana e Baby Buffalo Churrascaria. A promoção é de JC/JCNET e 94 FM.

Serviço

O Teatro Municipal fica na quadra 8 da avenida Nações Unidas. Ingressos à venda no site megabilheteria.com ou na Loja Roth (Getúlio, 2-10) com valores de entrada por R$90. Meias-entradas válidas para professores e funcionários do quadro escolar, estudantes, pessoas acima de 60 anos, pessoas com deficiência e acompanhante, clientes da Unimed com o cartão do plano de saúde. O ingresso antecipado, válido para todas as pessoas que comprarem antecipadamente custa R$60. Mais informações: (14) 99833-6199.

