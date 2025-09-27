Projeto 'Um Canto no Botânico' terá show com o Grupo Miragem

A Prefeitura de Bauru, através da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab), realiza neste domingo (28), às 10h, a segunda apresentação da 17ª temporada do Projeto 'Um Canto no Botânico', com o show 'In Natura', do Grupo Miragem. A entrada é gratuita. O projeto 'Um Canto no Botânico' tem como objetivo oferecer ao público uma rica opção cultural aos domingos, divulgando os talentos musicais de artistas de Bauru e região.

O show será na Praça dos Bambus do Jardim Botânico Municipal de Bauru, com a participação dos músicos Marco Zambon, Chico Maia e Paulo Del Nery. O show promete trazer ao Jardim Botânico uma experiência única de música orgânica, com melodias suaves que se harmonizam e se integram à natureza.

Com ampla experiência profissional, os músicos unem talento e sensibilidade, tocando um repertório que remete à natureza, incluindo músicas como 'Terra dos Sonhos', 'Estrada do Sol', 'Here Comes The Sun', entre outras.