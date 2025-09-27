Overdriver Duo se apresenta no Garden Eventos de Bauru

A revolução musical Overdriver Duo, liderada por Evandro Tiburski e Fabi Terada, desembarca pela primeira vez em Bauru com a sua nova turnê mundial no palco da Garden Eventos para uma noite histórica em comemoração aos 10 anos de sucesso do casal pop, no dia 04 de outubro, sábado, com show iniciando às 21h00.

Depois de passar por 15 países e 3 continentes até o momento, o casal apresenta um espetáculo de performance eletrizante que mescla os elementos do pop, do rock e do eletrônico passando por vários hits nacionais e internacionais dos anos 80, 90 e 2000, contagiando casais apaixonados, crianças, adultos e toda a família em um ambiente seguro e agradável para todas as idades.

Atualmente, são contabilizados mais de 6 bilhões de visualizações e 7 milhões de fãs/seguidores em suas redes sociais espalhados por 160 países ao redor do mundo e acumulando parcerias com ícones da música nacional e internacional como: Andy Summers - The Police, Jota Quest, Titãs, Zé Ramalho, Blitz, Biquini Cavadão, Toni Garrido, Evandro Mesquita, entre outros grandes nomes, a turnê mundial 10 ANOS entrega para todo o público presente muita música de boa qualidade e mensagens positivas para que todos tenham uma noite única e inesquecível em suas vidas.