Bauru, cidade do 'lá tinha'

Depois de rodar muitos quilômetros e mais de meia hora, eis que chegamos ao aeroporto que, anos atrás, era nosso, localizado no alto da cidade, onde, além de prestar excelentes serviços, era local de lazer à população.

Mas, o infeliz projeto não colocava o nosso aeroporto nas terras bauruenses, mas, sim, no município de Arealva; então, Arealva ficou com o nosso aeroporto, e é, hoje, uma construção deserta e sem apresentar as qualidades que tinha em Bauru, com ausência de voos e de gente, obrigando o bauruense a ir até Campinas, ou São Paulo, para chegar ao destino desejado.

Íamos saindo daquele espaço, quase ermo, quando avistamos, num cantinho do saguão, um senhor idoso parecendo ser conhecido nosso; e era. Curiosos, fomos abordá-lo. Era o sr. João que, após os cumprimentos, ficamos sabendo que ele estava ali, pelo mesmo motivo que o nosso: frustrado por não conseguir o voo desejado.

A conversa começou como se fosse "a hora da saudade", onde o sr. João relembrou os tempos idos, quando Bauru tinha um aeroporto eficiente e era um lazer para as famílias. Continuou dizendo que em Bauru, "lá tinha", indústrias que empregavam os bauruenses; "lá tinha" também as sedes das Companhias Telefônica e de Força e Luz, e outras fábricas de produtos alimentícios que foram embora por falta de incentivos da Prefeitura, que nada lhes oferecia para que aqui permanecessem.