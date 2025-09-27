Bauru, cidade do 'lá tinha'

Depois de rodar muitos quilômetros e mais de meia hora, eis que chegamos ao aeroporto que, anos atrás, era nosso, localizado no alto da cidade, onde, além de prestar excelentes serviços, era local de lazer à população.
Com o crescimento da cidade, tornou-se necessária sua mudança, por estar perto do centro urbano.
A mudança se deu através de um projeto apresentado e aprovado pela Assembleia Legislativa, pelo professor Roberto Purini, na época deputado estadual por Bauru.
Mas, o infeliz projeto não colocava o nosso aeroporto nas terras bauruenses, mas, sim, no município de Arealva; então, Arealva ficou com o nosso aeroporto, e é, hoje, uma construção deserta e sem apresentar as qualidades que tinha em Bauru, com ausência de voos e de gente, obrigando o bauruense a ir até Campinas, ou São Paulo, para chegar ao destino desejado.
Íamos saindo daquele espaço, quase ermo, quando avistamos, num cantinho do saguão, um senhor idoso parecendo ser conhecido nosso; e era. Curiosos, fomos abordá-lo. Era o sr. João que, após os cumprimentos, ficamos sabendo que ele estava ali, pelo mesmo motivo que o nosso: frustrado por não conseguir o voo desejado.
A conversa começou como se fosse "a hora da saudade", onde o sr. João relembrou os tempos idos, quando Bauru tinha um aeroporto eficiente e era um lazer para as famílias. Continuou dizendo que em Bauru, "lá tinha", indústrias que empregavam os bauruenses; "lá tinha" também as sedes das Companhias Telefônica e de Força e Luz, e outras fábricas de produtos alimentícios que foram embora por falta de incentivos da Prefeitura, que nada lhes oferecia para que aqui permanecessem.
Sr. João, demonstrando estar bem informado, disse que ficou sabendo que, em uma entrevista da prefeita Suéllen, ao Jornal da Cidade, esta anunciou um pacote de vários atos, como a venda de áreas ociosas, pertencentes ao município, para alavancar a receita do Executivo. Estará, ela, vendendo a nossa Bauru?
Fico pensando: se a verba da Prefeitura está curta, como ela pode criar mais três secretarias, cujas pastas não se limitam só à figura do titular (que é bem pago), mas exigirão a contratação de uma equipe de funcionários que, obviamente, será um grande custo aos cofres municipais.
Meu Deus, oremos.
E num desabafo, o sr. João continuou a conversa dizendo: meus caros amigos que me ouvem, outro caso recente, que também li no Jornal local é que o prefeito de Agudos, Rafael Lima Fernandes, tem mantido conversas com representantes da farmacêutica "Santisa", de Bauru, para levar ao seu município, uma ampla fábrica de ampolas de vidro para reservar amostras.
Se, de fato, o investimento se confirmar, o projeto prevê a criação de centenas de empregos, somados a um faturamento anual cobiçado. Segundo apurou a coluna jornalística, a farmacêutica chegou a doar um levantamento topográfico à administração municipal de Bauru, relativo ao terreno e ao prédio da antiga Funcraf, no Distrito 2, nos quais tinha interesse, mas, as tratativas não prosperaram; e nada resultou de bom para os bauruenses.
Será que teremos um "lá tinha" a Santisa?
Aqui está mais um desinteresse do Executivo para com o nosso povo que corre atrás de bons empregos, cada vez mais difíceis; os que vêm de fora, "convidados", têm lugar certo e bem pagos, mas, os de Bauru, os bons profissionais, só conseguem, se forem amigos da "Família Real", não a da Inglaterra, mas daqui mesmo, das nossas vizinhanças, que se instalou e reina em nossa cidade, a seu "bel prazer".
A essa altura, o sr. João foi interrompido por um dos presentes do nosso grupo de conversa, dizendo:
- Permitam-me complementar, diante destas considerações, que Bauru precisa formar líderes para vencerem eleições municipais, estaduais e federais, pessoas que amam a cidade e o seu povo saudoso dos políticos que aqui tiveram e que hoje dizem: "lá tinha" Nicolinha, Dr. Nuno de Assis, Irineu Bastos, Tuga Angerami, Luiz Edmundo Coube, Alcides Franciscato, Prefeito e Deputado Federal, Oswaldo Sbeghen, Prefeito e Deputado Estadual, inesquecíveis! Também teve o Dr. Abrahim Dabus, deputado estadual que, como médico, fez muito pela saúde de Bauru.
Asfaltar e trazer casas populares para a cidade é bom, mas não é tudo, há muitas, muitas outras prioridades que fazem parte do progresso de uma cidade, e de uma grande administração, pois se não houver empregos, os cidadãos bauruenses não terão nem como pagar esses serviços, porque, através do nosso Jornal da Cidade, fiquei sabendo que muitos moradores dessas casas populares ficam devendo ao DAE, muitos meses, pelo consumo do precioso líquido; estão inadimplentes, sem condições de pagar.
Quanto à saúde e educação, não há comentário, porque estão esquecidos.
Então, eu, que me mantive calada, só ouvindo, senti que o meu pensamento voou longe, pousando na época da nossa história do Brasil Colônia, quando aqui reinava D. João VI e, um dia foi chamado de volta a Portugal; mas, antes de partir, chamou seu filho, Pedro, então Príncipe Regente, aconselhando-o: "Pedro, põe a coroa sobre tua cabeça, antes que algum aventureiro lance mão dela".
Oremos!