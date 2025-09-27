'O choro de Otelo'

Deixo a mesa onde faço uso para ir até um balcão pegar algum tipo de utensilio.

Estou num salão com aproximadamente umas 32 ou mais pessoas, comemorando a data festiva de alguém.

Quando olho para ela (minha mesa), vejo o anfitrião da festa, de posse da minha carteira. Dentro dela há somente pertences pessoais, documentos, cartões e algumas nota em dinheiro.

Ele não se contenta com o que faz e chama mais pessoas para ver e mostra até para quem não tem interesse, em ver e saber o que é que eu carrego em minha carteira. Ele retira dela meus objetos e juntamente com alguns outros riem.

Eu, parado ao canto, somente observo. Quando em uma virada de pescoço ele me vê.