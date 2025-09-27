Cohab x CEF!

Na última segunda-feira, dia 22/09/2025, o vereador Eduardo Borgo, em sua fala na tribuna da Câmara Municipal, comentou sobre o desvio milionário ocorrido na Cohab/Bauru.
Sobre esse assunto, que foi alvo da Gaeco, até o presente momento os responsáveis por esse rombo milionário não foram presos e isso é o que nos deixa estarrecidos pela demora da Justiça.
Na época do ocorrido, houve uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) na Câmara de Bauru, cujo presidente dessa referida CEI foi o vereador Natalino, que, após uma matéria publicada no JCNET, convocou os membros do Conselho de Administração da referida empresa de economia mista para prestar esclarecimentos e, em função da ineficácia dos Conselheiros, foi o que resultou na exoneração total dos conselheiros, tanto administrativos e também os fiscais.
Há que se considerar que de acordo com o Artigo 142 Inciso VI da Lei das S/A, é responsabilidade do Conselho de Administração fiscalizar os atos da diretoria, assim, sendo cabe aos atuais conselheiros terem sob sua responsabilidade o que consta do referido artigo.
Outra coisa que causa estranheza é dívida da Cohab para com a Caixa Econômica Federal, já faz algum tempo que não são publicadas matérias a respeito desse assunto no JCNET.
O que será que está acontecendo com relação à demora para a Prefeitura Municipal de Bauru, que é a acionista detentora de 72,80% das ações, assumir essa dívida?
Para quem não sabe, é a maior acionista que indica os membros do Conselho de Administração e o Conselho Fiscal para fiscalizarem a empresa controlada.
À título de sugestão, a Câmara Municipal de Bauru poderia convocar os conselheiros para prestar alguns esclarecimentos sobre o que consta dos parágrafos acima para que os bauruenses tenham conhecimento sobre o assunto.