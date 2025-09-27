Cohab x CEF!

Na última segunda-feira, dia 22/09/2025, o vereador Eduardo Borgo, em sua fala na tribuna da Câmara Municipal, comentou sobre o desvio milionário ocorrido na Cohab/Bauru.

Sobre esse assunto, que foi alvo da Gaeco, até o presente momento os responsáveis por esse rombo milionário não foram presos e isso é o que nos deixa estarrecidos pela demora da Justiça.

Na época do ocorrido, houve uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) na Câmara de Bauru, cujo presidente dessa referida CEI foi o vereador Natalino, que, após uma matéria publicada no JCNET, convocou os membros do Conselho de Administração da referida empresa de economia mista para prestar esclarecimentos e, em função da ineficácia dos Conselheiros, foi o que resultou na exoneração total dos conselheiros, tanto administrativos e também os fiscais.