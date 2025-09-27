27 de setembro de 2025
HOMENAGEM

Aos 60 anos, Padre Beto lança livro e recebe Moção de Aplauso

Por Priscila Medeiros | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Rubens Cardia/Divulgação
Moção de Aplauso proposta pela vereadora Silvia Morales ao Padre Beto pelo lançamento de livro
Moção de Aplauso proposta pela vereadora Silvia Morales ao Padre Beto pelo lançamento de livro

Prestes a completar 60 anos, nesta segunda-feira (29), o professor, escritor e religioso Roberto Francisco Daniel, mais conhecido como Padre Beto, recebeu Moção de Aplauso da Câmara Municipal de Piracicaba, no dia 18 de setembro, iniciativa da vereadora Silvia Morales (PV). A honraria veio em decorrência do lançamento, no início deste mês, do livro "O Homem que a Igreja Não Quis", uma autobiografia onde narra sua trajetória de vida, da infância à fundação da Igreja Humanidade Livre, em 2014, passando pela excomunhão da Igreja Católica em 2013, após 15 anos de sacerdócio.

O texto da moção destaca o exemplo de superação, coragem e defesa da liberdade de crença, considerando também sua contribuição ao debate sobre diversidade religiosa e respeito às diferenças. O lançamento do livro em Bauru acontecerá em breve, informa ele.

Natural de Bauru, Padre Beto é formado em Direito (ITE), História (Unisagrado) e Teologia pela Universidade Estadual da Baviera (LMU), na Alemanha, onde também obteve o doutorado em Ética.

