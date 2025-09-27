Aos 60 anos, Padre Beto lança livro e recebe Moção de Aplauso

Prestes a completar 60 anos, nesta segunda-feira (29), o professor, escritor e religioso Roberto Francisco Daniel, mais conhecido como Padre Beto, recebeu Moção de Aplauso da Câmara Municipal de Piracicaba, no dia 18 de setembro, iniciativa da vereadora Silvia Morales (PV). A honraria veio em decorrência do lançamento, no início deste mês, do livro "O Homem que a Igreja Não Quis", uma autobiografia onde narra sua trajetória de vida, da infância à fundação da Igreja Humanidade Livre, em 2014, passando pela excomunhão da Igreja Católica em 2013, após 15 anos de sacerdócio.

O texto da moção destaca o exemplo de superação, coragem e defesa da liberdade de crença, considerando também sua contribuição ao debate sobre diversidade religiosa e respeito às diferenças. O lançamento do livro em Bauru acontecerá em breve, informa ele.

Natural de Bauru, Padre Beto é formado em Direito (ITE), História (Unisagrado) e Teologia pela Universidade Estadual da Baviera (LMU), na Alemanha, onde também obteve o doutorado em Ética.