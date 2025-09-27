Santa Casa de Jaú elege nova mesa administrativa e conselho

A Irmandade de Misericórdia da Santa Casa de Jaú (47 quilômetros de Bauru) realizou, na noite desta quinta-feira (25), eleição da nova mesa administrativa e do conselho fiscal da instituição. A votação contou com chapa única, formada por 12 membros, que assumirão a gestão do hospital a partir de 1 de outubro deste ano, com mandato até 30 de abril de 2026.
A composição da mesa administrativa inclui os cargos de provedor (João Augusto Lamesa); vice-provedor (Francisco Carlos Martimiano); 1º e 2º tesoureiros (Adhemar Galvanini e Adílson de Carvalho); e 1º e 2º secretários (Adílson Ortigoza e Maurício D'alpino Franco).
Já o conselho fiscal é formado por três membros efetivos (Joviana Cristina Gasparotto Cremasco Nicola, Mauri Donizete Guarnieri e José Ayres Ferracini) e três suplentes (Antônio Catto, Diomar Rosa e José Geraldo Lameza).
Até a posse dos membros eleitos, a atual mesa administrativa, que tem como provedor Alcides Bernardi Junior, segue na gestão da Santa Casa e conduzirá um período de transição. O funcionamento do hospital segue normalmente durante esse processo.
RENÚNCIA COLETIVA
Conforme divulgado pelo JC, durante coletiva de imprensa realizada na manhã do último dia 1 de setembro, integrantes da mesa administrativa e do conselho fiscal da Santa Casa de Jaú anunciaram renúncia coletiva dos cargos e apresentaram dados sobre a atual situação financeira da entidade.
Segundo o provedor Alcides Bernardi Júnior, a decisão pela renúncia coletiva foi tomada no último dia 25 e os atuais membros devem permanecer nos cargos até 4 de outubro. Ele explicou que, a partir desta data, os novos eleitos assumem.
Bernardi Júnior contou que, nos últimos meses, fez diversos contatos com Estado e União pleiteando mais recursos, sem que houvesse uma resposta efetiva. De acordo com ele, atualmente, 92% dos atendimentos são feitos via Sistema Único de Saúde (SUS) e o déficit nas finanças da entidade só aumenta, inviabilizando a continuidade dos trabalhos.
Planilha apresentada na coletiva revelou que o déficit financeiro da Santa Casa, que era de R$ 10,7 milhões em 2023, caiu para R$ 4,1 milhões em 2024, mas, neste ano, até junho, já chega a R$ 10,4 milhões, com estimativa de que ultrapasse R$ 22 milhões até o fim do ano.