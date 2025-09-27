Santa Casa de Jaú elege nova mesa administrativa e conselho

A Irmandade de Misericórdia da Santa Casa de Jaú (47 quilômetros de Bauru) realizou, na noite desta quinta-feira (25), eleição da nova mesa administrativa e do conselho fiscal da instituição. A votação contou com chapa única, formada por 12 membros, que assumirão a gestão do hospital a partir de 1 de outubro deste ano, com mandato até 30 de abril de 2026.

A composição da mesa administrativa inclui os cargos de provedor (João Augusto Lamesa); vice-provedor (Francisco Carlos Martimiano); 1º e 2º tesoureiros (Adhemar Galvanini e Adílson de Carvalho); e 1º e 2º secretários (Adílson Ortigoza e Maurício D'alpino Franco).

Já o conselho fiscal é formado por três membros efetivos (Joviana Cristina Gasparotto Cremasco Nicola, Mauri Donizete Guarnieri e José Ayres Ferracini) e três suplentes (Antônio Catto, Diomar Rosa e José Geraldo Lameza).