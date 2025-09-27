Que o brasileiro gosta de música, é evidente, pois a ouve sempre, principalmente nos rádios de seus veículos e no mais alto volume, esquecendo do primordial: nem todos gostam do mesmo gênero.
A Câmara Municipal pode coibir essa poluição sonora, já abordei o assunto várias vezes, mas não o faz, e me pergunto o porquê, que é fácil responder: receio de perder seu eleitorado.
Nada pode distrair a atenção de quem dirige, muito menos música.
E as buzinas?
Poluição sonora prejudica o motorista e incomoda quem ouve, sem gostar daquele gênero musical. Seria um gesto civilizado da Câmara coibir essa prática. Barulho das motos de escapamento aberto é outra aberração que precisa ser coibida...
O vereador é eleito pelo povo, ignoro seu salário, mas pode agir, proibindo essa poluição sonora, pois tem um mandato longo que lhe confere esse poder.
Se algum vereador ler essa sugestão já traz uma esperança, em fazer valer a Lei do silêncio, pois tem motorista que nem sabe da existência dessa Lei.
Ele precisa entender que o respeito é muito bom, e que existe o direito dos outros, que precisa ser respeitado.