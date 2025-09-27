Que o brasileiro gosta de música, é evidente, pois a ouve sempre, principalmente nos rádios de seus veículos e no mais alto volume, esquecendo do primordial: nem todos gostam do mesmo gênero.

A Câmara Municipal pode coibir essa poluição sonora, já abordei o assunto várias vezes, mas não o faz, e me pergunto o porquê, que é fácil responder: receio de perder seu eleitorado.

Nada pode distrair a atenção de quem dirige, muito menos música.