Prefeitura de Pederneiras lança cartão de ônibus para Saúde

A Prefeitura de Pederneiras, através da Secretaria Municipal de Saúde, anunciou o lançamento do Cartão de Ônibus Municipal da Saúde, um recurso para facilitar o acesso dos munícipes a consultas e exames especializados nos diversos centros de saúde da cidade. O objetivo é remover barreiras de mobilidade, garantindo que o transporte não seja um impedimento para que a população receba o atendimento necessário.



"O novo cartão foi pensado para atender cidadãos que precisam se deslocar até o Centro de Especialidades, Centro da Mulher, Espaço Saúde, Centro de Doenças Crônicas, para sessões de Fisioterapia, entre outros", informa o governo da prefeita Ivana Camarinha.

Como funciona?

O cartão possui dois passes, que cobrem o trajeto de ida e volta para as unidades de saúde. Um dos grandes diferenciais é que ele respeita o sistema de integração do transporte público. Isso significa que, mesmo que o munícipe precise pegar mais de um ônibus (por exemplo, dois para ir e dois para voltar), os custos serão abatidos dentro dos dois passes disponíveis no cartão, sem custo adicional para o usuário.

A retirada do Cartão de Ônibus Municipal da Saúde é totalmente gratuita, assim como o seu uso para as finalidades de consultas e exames. Os munícipes interessados deverão retirar o cartão diretamente nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) mais próximas de suas residências.

Importância da devolução