Prefeitura de Pederneiras lança cartão de ônibus para Saúde

A Prefeitura de Pederneiras, através da Secretaria Municipal de Saúde, anunciou o lançamento do Cartão de Ônibus Municipal da Saúde, um recurso para facilitar o acesso dos munícipes a consultas e exames especializados nos diversos centros de saúde da cidade. O objetivo é remover barreiras de mobilidade, garantindo que o transporte não seja um impedimento para que a população receba o atendimento necessário.
"O novo cartão foi pensado para atender cidadãos que precisam se deslocar até o Centro de Especialidades, Centro da Mulher, Espaço Saúde, Centro de Doenças Crônicas, para sessões de Fisioterapia, entre outros", informa o governo da prefeita Ivana Camarinha.
Como funciona?
O cartão possui dois passes, que cobrem o trajeto de ida e volta para as unidades de saúde. Um dos grandes diferenciais é que ele respeita o sistema de integração do transporte público. Isso significa que, mesmo que o munícipe precise pegar mais de um ônibus (por exemplo, dois para ir e dois para voltar), os custos serão abatidos dentro dos dois passes disponíveis no cartão, sem custo adicional para o usuário.
A retirada do Cartão de Ônibus Municipal da Saúde é totalmente gratuita, assim como o seu uso para as finalidades de consultas e exames. Os munícipes interessados deverão retirar o cartão diretamente nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) mais próximas de suas residências.
Importância da devolução
Para que o sistema funcione de forma contínua e eficiente, a Prefeitura de Pederneiras faz um apelo especial à colaboração dos usuários: a devolução do cartão após o uso é de extrema importância. Com a transição para este novo sistema de cartões, os antigos "passes de moedinha" não serão mais utilizados.
Após retornar da consulta ou exame, o munícipe deve devolver o cartão na mesma UBS onde o retirou. A devolução pode ser feita na recepção da unidade ou, caso não seja possível no momento imediato, entregue ao Agente Comunitário de Saúde (ACS) que realiza visitas na região. Essa prática é fundamental para que os cartões possam ser recarregados e estejam sempre disponíveis para outros cidadãos que necessitem.
A Secretaria de Saúde reforça a necessidade de as equipes das UBS controlarem a retirada e devolução dos cartões, garantindo a organização e a disponibilidade contínua do recurso.