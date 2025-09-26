Secretaria de Cultura realiza o Encontro Histórico Ferroviário

A Secretaria de Cultura realiza neste sábado (27) o 16º Encontro Histórico Ferroviário, com o tema 'Ferrovia e Imigração', no Museu Ferroviário Regional de Bauru. O evento é gratuito e contará com palestras, oficinas e visitações mediadas à histórica composição ferroviária integrada pela Locomotiva 278, a Maria Fumaça. O Museu Ferroviário fica na rua Nóbile Di Piero, 2-166. As vagas são limitadas. A visita na Maria Fumaça será por ordem de chegada. Para as demais atividades, as inscrições devem ser feitas no link https://forms.gle/ZytkzSDgfZY3uLGP8 Informações no WhatsApp (14) 99124-2737.

PROGRAMAÇÃO

9h - Palestra 'O Portal Family Search e seu papel na construção da árvore genealógica'; 10h e 15h (2 turmas) - Oficina 'Construindo minha árvore genealógica; 10h, 11h, 13h e 16h - visitações mediadas à Maria Fumaça; 14h - Palestra 'Ferrovia e imigração japonesa em Bauru', com Rosemeire D'Ávila.