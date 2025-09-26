Tributo ao Bee Gees promete muita nostalgia no Alameda

Neste sábado (27), o Alameda Hall abre as portas do super tributo "Bee Gees One". Uma apresentação que promete uma viagem ao tempo com os maiores sucessos do conjunto, que acumula fãs pelos quatro cantos do planeta.

O show se destaca pela fidelidade dos figurinos utilizados, da sonoridade quase idêntica e também pela cenografia. A noite contará com músicas das 5 décadas de sucesso dos irmãos Gibb, que marcaram época e estão presentes até os dias de hoje em nossas memórias. Uma apresentação para relembrar os grandes clássicos dos Bee Gees como "Stayin' Alive", "How Deep is Your Love", "I Starded a Joke", "Night Fever", "To Love Somebody", "More Than a Woman" e outros sucessos que reproduzem a trajetória de cada época da banda.

Serviço

Tributo "Bee Gees One", neste sábado (27), a partir das 20h, no Alameda Hall. Couvert artístico: R$ 39,90 (2.º lote). R$ 44,90 (2.º lote). E R$ 49,90 (3.º lote). Ingressos no site ingressosalameda.com.br ou no Alameda: rua Luiz Levorato, 1-55 (altura do Km 335 da Rondon). Informações 14 3321-5000.