Ricca Luz estreia álbum'Alma' com show gratuito em Bauru

A premiada cantora e compositora Ricca Luz lança nesta sexta (26) o seu primeiro álbum, 'Alma'. Com oito faixas inéditas disponíveis em todas as plataformas digitais, o disco une R&B, pop e reggae para celebrar o amor em suas diferentes formas: no encontro entre casais, na relação materna, na amizade e no amor pela vida.
Vencedora do prêmio "Voz Revelação" no Festival Sesi Jaú, Ricca estreia com um trabalho que busca transmitir serenidade e cura para a alma. "Quis criar canções que toquem o coração, despertem os sentidos e transformem o estado de espírito de quem ouve", explica a artista.
O álbum traz colaborações com artistas de destaque da cena regional, incluindo a participação especial do rapper Dom Black na faixa Sexta-feira. Na ficha técnica, Ricca reuniu Israel Felipe, Adriel Dias, Adriano Martins e Gah Góes, que assinam a produção musical. Gravado, mixado e masterizado no Estúdio Caixa de Lata, o trabalho apresenta, além das composições próprias, canções escritas por Bebé Pacheco e Rodolfo Garcia.
Este projeto é uma realização da da Lei Complementar nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), da Secretaria da Cultura, Município de Bauru e do Ministério da Cultura e Governo Federal.
O lançamento de 'Alma' acontece em um momento especial: no dia 2 de outubro, quinta-feira, Ricca Luz apresenta o álbum dentro da programação do Cooletivando Fest, no Teatro da FOB/USP, às 19h30. O evento é gratuito e reúne diversos artistas da cena, como Gah Góes, Bebé Pacheco, Bel Balderramas, Dom Black, Genaro Magri, Thigor MC e Luiz Eduardo (Banda Nephillin). No dia, Ricca sobe ao palco acompanhada por Adriano Martins (baixo), Israel Felipe (bateria), Emílio dos Santos (guitarra) e Roger Pereira (teclado), com participação especial do rapper Dom Black. Será a primeira vez que o público poderá ouvir, ao vivo, as oito faixas do disco que marca um novo capítulo em sua trajetória artística.
Sobre a artista
Ricca Luz é cantora e compositora de Bauru, com mais de 10 anos de trajetória musical. Sua história começou no universo religioso, onde descobriu sua paixão pela música e desenvolveu a voz que hoje carrega influências do soul, reggae, R&B e pop.
SERVIÇO
O Teatro FOB/USP fica na alameda Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75. Ingressos gratuitos pelo Sympla.