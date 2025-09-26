Ricca Luz estreia álbum'Alma' com show gratuito em Bauru

A premiada cantora e compositora Ricca Luz lança nesta sexta (26) o seu primeiro álbum, 'Alma'. Com oito faixas inéditas disponíveis em todas as plataformas digitais, o disco une R&B, pop e reggae para celebrar o amor em suas diferentes formas: no encontro entre casais, na relação materna, na amizade e no amor pela vida.

Vencedora do prêmio "Voz Revelação" no Festival Sesi Jaú, Ricca estreia com um trabalho que busca transmitir serenidade e cura para a alma. "Quis criar canções que toquem o coração, despertem os sentidos e transformem o estado de espírito de quem ouve", explica a artista.

O álbum traz colaborações com artistas de destaque da cena regional, incluindo a participação especial do rapper Dom Black na faixa Sexta-feira. Na ficha técnica, Ricca reuniu Israel Felipe, Adriel Dias, Adriano Martins e Gah Góes, que assinam a produção musical. Gravado, mixado e masterizado no Estúdio Caixa de Lata, o trabalho apresenta, além das composições próprias, canções escritas por Bebé Pacheco e Rodolfo Garcia.