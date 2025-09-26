Justiça dá 24h para CPFL apresentar plano emergencial em Botucatu

A Prefeitura de Botucatu (100 quilômetros de Bauru) obteve na Justiça decisão favorável em ação ajuizada contra a CPFL Paulista, concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica na cidade. A medida foi tomada após o município enfrentar graves problemas no abastecimento desde a tempestade da última segunda-feira (22), que provocou danos às redes elétricas urbana e rural.
Botucatu foi atingida por ventos superiores a 100 km/h, que derrubaram mais de 100 árvores, destelharam mais de 50 casas e afetaram a prestação de serviços nas áreas de saúde e educação.
Na decisão, o juiz determinou, em caráter de urgência, que a CPFL apresente em 24 horas um plano de contingência compatível com as dimensões de Botucatu, garantindo a continuidade do fornecimento de energia.
A concessionária também deverá entregar projetos e cronogramas de trabalho preventivo para o período de maior incidência de chuvas. O descumprimento da decisão acarretará multa diária de R$ 100 mil à CPFL.
A prefeitura ingressou com o pedido após cobrar providências diretamente na sede da empresa, em Campinas, diante da demora na normalização do serviço.
"Nossa cidade não pode ficar refém da ineficiência da concessionária. Ingressamos na Justiça para garantir que Botucatu tenha respostas rápidas e medidas concretas porque estamos falando de um serviço essencial, que não pode falhar", afirmou o prefeito Fábio Leite.
O Executivo informou que segue acompanhando de perto as ações da CPFL e que mantém suas equipes mobilizadas para dar suporte à população até que o fornecimento de energia seja plenamente restabelecido.
Em nota, a concessionária declarou que, apesar da severidade do temporal que atingiu Botucatu, "99,6% das ocorrências foram regularizadas e as situações pontuais, localizadas em área rural, serão concluídas o mais breve possível". "A companhia segue em diálogo direto e transparente com o poder público da região e permanece à disposição", pontuou.