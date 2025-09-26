Justiça dá 24h para CPFL apresentar plano emergencial em Botucatu

A Prefeitura de Botucatu (100 quilômetros de Bauru) obteve na Justiça decisão favorável em ação ajuizada contra a CPFL Paulista, concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica na cidade. A medida foi tomada após o município enfrentar graves problemas no abastecimento desde a tempestade da última segunda-feira (22), que provocou danos às redes elétricas urbana e rural.

Botucatu foi atingida por ventos superiores a 100 km/h, que derrubaram mais de 100 árvores, destelharam mais de 50 casas e afetaram a prestação de serviços nas áreas de saúde e educação.

Na decisão, o juiz determinou, em caráter de urgência, que a CPFL apresente em 24 horas um plano de contingência compatível com as dimensões de Botucatu, garantindo a continuidade do fornecimento de energia.