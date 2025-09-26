Em disputa por liderança, Sesi Bauru recebe Vôlei Renata hoje

Na reta final da primeira fase do Campeonato Paulista 2025, o Sesi Bauru enfrentará outro grande obstáculo em sua luta pela liderança do estadual. A equipe de Bauru enfrenta o Vôlei Renata nesta sexta-feira (26), às 20h, na Arena Paulo Skaf. O jogo é válido pela quinta e penúltima rodada da fase classificatória do torneio, tem entrada gratuita via Meu Sesi e transmissão do Sportv 2.

O Sesi Bauru vem de vitória fora de casa por 3 sets a 1, tirando a invencibilidade do Suzano Vôlei. O triunfo em Suzano foi a terceira vitória em quatro jogos do time de Bauru, somando 10 pontos até o momento e ocupando a terceira colocação na tabela. O Vôlei Renata é o líder invicto, vencendo seus quatro jogos por 3 sets a 0 e somando 12 pontos.

Em caso de vitória somando os três pontos, o Sesi Bauru assume a liderança do estadual, ultrapassando o Suzano Vôlei e o Vôlei Renata, com ambos os adversários tendo 12 pontos e o time suzanense tendo um jogo a mais.