Comupda cobra do MP tratamento de gatos antes da castração

A presidente do Conselho Municipal de Proteção e Defesa Animal de Bauru - COMUPDA, Dorelli Mari Zampieri, entrou com denúncia no Ministério Público, contra a Prefeitura Municipal de Bauru e o Departamento de Água e Esgoto, por crime de maus-tratos devido a procriação e abandono de felinos e acúmulo de materiais e veículos na Estação de Tratamento de Água, no Jardim Ouro Verde. A denúncia foi inserida em outra já existente, sobre a mesma situação.
Os animais estão sendo castrados pelo Programa de Controle da População Canina e Felina, mas a captura está sendo feita por protetoras que, voluntariamente, fazem o serviço, que é de responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, uma vez que os animais estão em um órgão público. Para se ter uma dimensão do problema, uma gata entra novamente no cio após 32 dias de ter dado cria.
Para complicar a situação, os gatos que são capturados e estão doentes, devem receber tratamento antes da cirurgia. Esse tratamento está sendo feito pelas protetoras, que arcam com os custos e cuidados, que giram em torno de R$ 6mil mensais, muitas das vezes retirando dinheiro do próprio bolso.
De acordo com a denunciante já foram castrados mais de 80 felinos e recolhidos vários filhotes que foram levados para eventos de adoção, depois dos cuidados veterinários. Após a castração, os gatos adultos que não possuem condições de adaptação ao ambiente doméstico são novamente soltos na área externa da Estação de Tratamento de Água.
A procriação sem controle dos animais e o acúmulo de matérias inservíveis representam um risco a saúde dos funcionários e dos moradores ao entorno. Outro problema apontado pela denúncia são veículos, peças e diversos outros tipos de materiais do Departamento de Água e Esgoto são depositados no local, sem nenhum tipo de proteção, o que ocasiona o acúmulo de água e consequentemente a proliferação do mosquito Aedes aegypti, roedores, escorpiões entre outros tipos de animais.
Em nota, a Prefeitura de Bauru, através da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab), esclarece que iniciou um levantamento sobre a saúde desses animais e que a castração será programada ao longo dos próximos meses. A pasta alerta também que abandonar um animal é considerado crime de maus-tratos.
Já o Departamento de Água e Esgoto de Bauru (DAE) informa que atua em parceria com a Semab e que irá responder aos questionamentos apontados diretamente ao Ministério Público.