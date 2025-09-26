Comupda cobra do MP tratamento de gatos antes da castração

A presidente do Conselho Municipal de Proteção e Defesa Animal de Bauru - COMUPDA, Dorelli Mari Zampieri, entrou com denúncia no Ministério Público, contra a Prefeitura Municipal de Bauru e o Departamento de Água e Esgoto, por crime de maus-tratos devido a procriação e abandono de felinos e acúmulo de materiais e veículos na Estação de Tratamento de Água, no Jardim Ouro Verde. A denúncia foi inserida em outra já existente, sobre a mesma situação.

Os animais estão sendo castrados pelo Programa de Controle da População Canina e Felina, mas a captura está sendo feita por protetoras que, voluntariamente, fazem o serviço, que é de responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, uma vez que os animais estão em um órgão público. Para se ter uma dimensão do problema, uma gata entra novamente no cio após 32 dias de ter dado cria.

Para complicar a situação, os gatos que são capturados e estão doentes, devem receber tratamento antes da cirurgia. Esse tratamento está sendo feito pelas protetoras, que arcam com os custos e cuidados, que giram em torno de R$ 6mil mensais, muitas das vezes retirando dinheiro do próprio bolso.