Polícia Civil cria grupo especializado para patrulhar zona rural

O Grupo de Investigação em Área Rural (Giar) da Polícia Civil, criado neste ano pelo Governo Estadual, começou também a operar na região de Bauru. O Giar tem por objetivo combater os crimes que acontecem na zona rural, especialmente contra o patrimônio, fortalecendo a segurança e a proteção dos produtores rurais.

A primeira operação do Grupo, divulgada pelo JC nesta terça-feira, fechou esquema de receptação de peças de torres de energia. De acordo com o delegado do DIG/DEIC, Marcelo Góes, o grupo investiga outras ocorrências, inclusive as anteriores à criação do Grupo, que envolvem crimes na área rural e que foram transferidos para a Giar.

O Giar é vinculado às Delegacias de Investigações Gerais (as DIGS) tanto das Delegacias Seccionais, como das Divisões Especializadas em Investigações Criminais (DEICs), como é o caso do Giar da 1ª DIG/DEIC de Bauru.