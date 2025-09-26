Senac Bauru promove Café com Libras relativo ao Setembro Azul

O Senac Bauru realiza hoje, às 19h30, o evento Café com Libras, uma iniciativa gratuita e aberta ao público que tem como objetivo valorizar a cultura surda, promover reflexões sobre a Língua Brasileira de Sinais (Libras) e fortalecer práticas inclusivas.

A programação traz a palestra Os avanços da Comunidade Surda: presente, passado e desafios no futuro próximo, ministrada por Sueli Ramalho Segala, especialista em Libras, surda, com formação em Letras e coautora de publicações e dicionários da área. A convidada irá abordar conquistas históricas da comunidade surda, a importância do Setembro Azul — mês dedicado à conscientização e à valorização da identidade e cultura surda —, além dos desafios que ainda precisam ser superados para garantir inclusão e acessibilidade.

Serviço:

Inscrições: eventos.sp.senac.br