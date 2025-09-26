Maior evento da construção civil valoriza trabalhadores e família

A construção civil é um dos maiores empregadores do Brasil, com mais de 3 milhões de trabalhadores. Em São Paulo, são mais de 820 mil profissionais com carteira assinada, que sustentam o crescimento do setor e do país. Para reconhecer essa dedicação, o SindusCon-SP, em parceria com o Sesi-SP, o Senai-SP e o Seconci-SP, promove neste sábado, 27 de setembro, das 8h30 às 16h, a 15ª edição do ConstruSer - Encontro Estadual da Construção Civil em Família, realizado simultaneamente em 10 cidades do estado.

O evento será realizado nos CATs do Sesi-SP (Centros de Atividades), espaços que reúnem práticas esportivas, piscinas e áreas de convivência familiar e social. Em cada cidade, a programação será adaptada à realidade local, com atividades específicas para os trabalhadores e seus familiares.

Para Yorki Estefan, presidente do SindusCon-SP, a iniciativa é um marco da responsabilidade social do setor: