Maior evento da construção civil valoriza trabalhadores e família

A construção civil é um dos maiores empregadores do Brasil, com mais de 3 milhões de trabalhadores. Em São Paulo, são mais de 820 mil profissionais com carteira assinada, que sustentam o crescimento do setor e do país. Para reconhecer essa dedicação, o SindusCon-SP, em parceria com o Sesi-SP, o Senai-SP e o Seconci-SP, promove neste sábado, 27 de setembro, das 8h30 às 16h, a 15ª edição do ConstruSer - Encontro Estadual da Construção Civil em Família, realizado simultaneamente em 10 cidades do estado.
O evento será realizado nos CATs do Sesi-SP (Centros de Atividades), espaços que reúnem práticas esportivas, piscinas e áreas de convivência familiar e social. Em cada cidade, a programação será adaptada à realidade local, com atividades específicas para os trabalhadores e seus familiares.
Para Yorki Estefan, presidente do SindusCon-SP, a iniciativa é um marco da responsabilidade social do setor:
"O ConstruSer é a nossa forma de reconhecer a dedicação e o esforço de cada trabalhador, que com suas mãos e seu talento, não apenas ergue edifícios, mas também constrói o futuro do nosso país. É um evento que celebra a importância da família e do bem-estar como pilares para o desenvolvimento pessoal e profissional."
Neste ano, o tema é "Trabalhadores: vocês constroem o Brasil", reforçando a tradição de oferecer gratuitamente serviços de saúde, educação, cidadania, cultura, esporte e lazer. Desde sua criação, em 2008, o ConstruSer já beneficiou mais de 352 mil pessoas.
As três trilhas do ConstruSER 2025
Trilha da Saúde
Conduzida pelo Seconci-SP, a atividade oferecerá atendimentos gratuitos como testes de acuidade visual, glicemia, aferição de pressão arterial e cálculo de índice de massa corporal. Haverá ainda oficinas de primeiros socorros em situações de queimaduras, engasgos, obstrução de vias aéreas e desmaios.
Destaque especial para a presença da Unidade Móvel Odontológica (UMO), que estará nas cidades de Osasco e Votorantim, promovendo atendimentos, demonstrações e conscientização sobre a importância da saúde bucal.
Segundo Maristela Alves Lima Honda, presidente do Seconci-SP e vice-presidente de Responsabilidade Social do SindusCon-SP:
"A saúde do trabalhador vem em primeiro lugar. Por isso, estruturamos uma trilha completa de prevenção, cuidados e orientação para toda a família."
Trilha de Geração de Renda
Coordenada pelo Senai-SP, as atividades serão dedicadas à qualificação e ao aprendizado prático dos familiares dos trabalhadores. Estão previstas demonstrações de realidade virtual, automação residencial e impressão 3D. Além disso, serão oferecidas oficinas de pintura decorativa, tintas ecológicas, confecção de chaveiros, porta-chaves de feltro e peças em madeira, além de técnicas de produção de vasos sustentáveis.
Em Campinas e Osasco, a Escola do Móvel do Senai também participará com atividades especiais. Outro destaque será o "Jogo da Casa: Construindo Direitos", que relaciona cidadania e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, que estará disponível em todas as unidades.