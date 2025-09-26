Curso gratuito sobre inovação está com inscrições abertas

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon) e seu Centro de Inovação Tecnológica (CIT), está com inscrições abertas para o curso 'Criatividade na prática, resolvendo problemas com a inovação (design thinking)'.

O curso terá carga de 15 horas e será voltado para o público em geral, principalmente para estudantes, professores e empreendedores que desejam aprender sobre criatividade.

Pré-requisitos - Ter 18 anos ou mais

Período - Dias 6, 8 e 13 de outubro das 8h às 12h, e dia 15 de outubro das 8h às 11h