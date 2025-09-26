Curso gratuito sobre inovação está com inscrições abertas

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon) e seu Centro de Inovação Tecnológica (CIT), está com inscrições abertas para o curso 'Criatividade na prática, resolvendo problemas com a inovação (design thinking)'.
O curso terá carga de 15 horas e será voltado para o público em geral, principalmente para estudantes, professores e empreendedores que desejam aprender sobre criatividade.
Pré-requisitos - Ter 18 anos ou mais
Período - Dias 6, 8 e 13 de outubro das 8h às 12h, e dia 15 de outubro das 8h às 11h
Durante as aulas, os participantes terão o seguinte conteúdo.
1 - Introdução ao Design Thinking
2 - Empatia e mapeamento de usuários
3 - Ideação e brainstorming
4 - Prototipagem e teste rápido
5 - Apresentação das soluções desenvolvidas
Para se inscrever, é necessário acessar o site do CIT, em https://sites.bauru.sp.gov.br/cit, clicar na aba 'Cursos', escolher a opção desejada e preencher os dados solicitados até a confirmação da matrícula, ou acessar o link do formulário em https://forms.gle/Drk8gf92uZDqhiHM9
O curso é gratuito e aberto para toda a população, e serão selecionados os primeiros 25 inscritos. As aulas acontecerão no CIT, na avenida Duque de Caxias, 16-55. O telefone para contato é o (14) 3232-1392, com atendimento das 8h às 17h de segunda a sexta-feira.