Voluntários se tornam alternativa a assessores na Câmara de Bauru

Desde o início da atual legislatura, em 2025, vereadores de Bauru têm recrutado os chamados "assessores voluntários" para atuar dentro da Câmara Municipal de Bauru. Diferentemente dos assessores parlamentares, estes profissionais "informais" não são remunerados pela Casa de Leis e há 13 desempenhando esta função atualmente.

Conforme o Jornal da Cidade apurou, ao menos parte deles não estaria trabalhando gratuitamente. Presidente da Casa, o vereador Markinho Souza (MDB) afirmou não ter conhecimento de que estas pessoas estejam recebendo salários, oriundos de recursos dos próprios vereadores ou de terceiros, como partidos políticos, por exemplo.

Ele ainda destacou que a presença destes assessores é regulamentada por resolução de 2001 que utiliza dispositivos da Lei Federal nº 9.608 e permite o trabalho voluntário em gabinetes, sem vínculo empregatício, cumprimento de carga horária ou qualquer tipo de pagamento oficial.