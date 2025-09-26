"Velho", era assim que eu chamava o meu sogro Onofre Barbosa. Não era um etarismo, uma forma preconceituosa de me dirigir a ele, em razão da idade, ao contrário, era uma maneira respeitosa de expressar meus sentimentos, de que ele tinha algo a ensinar, com sua experiência de vida.

Ele trabalhava como um mouro, de segunda a sexta, com seus dois caminhões da marca Alfa Romeu, um dirigido por ele e o outro, por seu filho adotivo de nome Luís. Os finais de semana, desde cedo até a noite, ele dedicava, para fazer a manutenção dos caminhões, consertando o motor, o câmbio e, fazendo rodízio de pneus. Nunca o vi reclamar de nada, sempre estava com boa disposição de ânimo e contando piadas. Parecia satisfeito com a vida que Deus lhe dava.

Ele trabalhava como preposto de uma empresa de Rio Preto, no transporte de combustíveis. Suas receitas não cobriam as despesas e, para piorar, essa empresa sempre atrasava meses os repasses dos fretes. Ele chegou a ficar devendo doze meses, no posto de combustíveis que abastecia seus caminhões e o mesmo tempo, no atraso do pagamento das prestações dos financiamentos desses caminhões.